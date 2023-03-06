Зеленский изменил состав ставки Верховного главнокомандующего

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Владимир Зеленский внес в состав ставки верховного главнокомандующего Александра Павлюка Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и ввел в состав ставки верховного главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

«На основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю […] ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича», — говорится в тексте указа. Александр Павлюк является первым заместителем министра обороны Украины.

Ранее Александр Павлюк занимал пост председателя Киевской областной военной государственной администрации, а также командующего Объединенными силами ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский и ввел в состав ставки верховного главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «На основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю […] ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича», — говорится в тексте указа. Александр Павлюк является первым заместителем министра обороны Украины. Ранее Александр Павлюк занимал пост председателя Киевской областной военной государственной администрации, а также командующего Объединенными силами ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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