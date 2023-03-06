Зеленский изменил состав ставки Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский и ввел в состав ставки верховного главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского президента.
«На основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю […] ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича», — говорится в тексте указа. Александр Павлюк является первым заместителем министра обороны Украины.
Ранее Александр Павлюк занимал пост председателя Киевской областной военной государственной администрации, а также командующего Объединенными силами ВСУ.
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