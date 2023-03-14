В курганском правительстве собирают военных из-за службы по контракту

В правительстве Курганской области проходят совещания с военными, ответственными за призыв на контрактную службу. В числе приглашенных замечены военком Айрат Зарипов и представители отделения набора граждан на военную службу по контракту. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.
По данным собеседников агентства, власти помогают военным увеличить число контрактников. «Правительство уже задействует Многофункциональные центры (МФЦ), где курганцам будут рассказывать об условиях службы и зарплатах», — указывают инсайдеры. Источники добавляют, что подобные совещания будут проходить постоянно.
В курганском военкомате корреспонденту агентства факт совещаний в правительстве подтвердили. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в России готовится масштабная информационная кампания по набору контрактников в армию. Ее старт намечен на 1 апреля. До конца года по всей стране планируется привлечь в Вооруженные силы порядка 400 тысяч профессиональных солдат. Соответствующие вводные уже спущены в регионы, губернаторы ведут подготовительную работу.
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