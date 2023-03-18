В Подмосковье загорелся химзавод

Из-за пожара в Подмосковье пострадал один человек
В городе Подмосковья Долгопрудный горит крупнейший химический завод. По предварительным данным СМИ, пострадал один человек.
«На территории производственного объединения „Тонкий Органический Синтез“ загорелись цистерны. Предварительно, пострадал один человек», — передает telegram-канал «112». Отмечается, что завод является одним из крупнейших и самых старых заводов России. Пожар оценивается третьим уровнем сложности. Агентство «Интерфакс» передает, что загорелась емкость с реагентами.
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