20 марта 2023
19 марта 2023

В Тюмени закрывают уникальный музей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, ретро автомобиль, газ 21
Тюменский музей ретро автомобилей прекращает существование Фото:

В Тюмени закрывают единственный музей ретро автомобилей, основанный бизнесменом Владимиром Михайловым. Об этом в своем telegram-канале рассказал сын коммерсанта Иван Михайлов, который после смерти предпринимателя продолжает вести его бизнес.

«Главная причина закрытия — повышение эффективности использования площадей, или проще — сдача помещения в аренду. Вторая: проект реализован и нужно двигаться дальше. Мы получили огромный опыт и в музейном деле, и в реставрационной работе, и в организации масштабных городских мероприятий. Мы активно участвовали в культурной жизни города и получали огромное количество отзывов, упоминаний и различных номинаций», — заявил Михалов в своем telegram-канале.

Он добавил, что экспонаты музея ретро автомобилей будут распроданы. По словам бизнесмена, большинство из них не представляют ценности для коллекционеров, поскольку являются моделями массового производства.

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В Тюмени закрывают единственный музей ретро автомобилей, основанный бизнесменом Владимиром Михайловым. Об этом в своем telegram-канале рассказал сын коммерсанта Иван Михайлов, который после смерти предпринимателя продолжает вести его бизнес. «Главная причина закрытия — повышение эффективности использования площадей, или проще — сдача помещения в аренду. Вторая: проект реализован и нужно двигаться дальше. Мы получили огромный опыт и в музейном деле, и в реставрационной работе, и в организации масштабных городских мероприятий. Мы активно участвовали в культурной жизни города и получали огромное количество отзывов, упоминаний и различных номинаций», — заявил Михалов в своем telegram-канале. Он добавил, что экспонаты музея ретро автомобилей будут распроданы. По словам бизнесмена, большинство из них не представляют ценности для коллекционеров, поскольку являются моделями массового производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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