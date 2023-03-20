В Тюмени закрывают уникальный музей

21 марта 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Тюменский музей ретро автомобилей прекращает существование Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени закрывают единственный музей ретро автомобилей, основанный бизнесменом Владимиром Михайловым. Об этом в своем telegram-канале рассказал сын коммерсанта Иван Михайлов, который после смерти предпринимателя продолжает вести его бизнес. «Главная причина закрытия — повышение эффективности использования площадей, или проще — сдача помещения в аренду. Вторая: проект реализован и нужно двигаться дальше. Мы получили огромный опыт и в музейном деле, и в реставрационной работе, и в организации масштабных городских мероприятий. Мы активно участвовали в культурной жизни города и получали огромное количество отзывов, упоминаний и различных номинаций», — заявил Михалов в своем telegram-канале. Он добавил, что экспонаты музея ретро автомобилей будут распроданы. По словам бизнесмена, большинство из них не представляют ценности для коллекционеров, поскольку являются моделями массового производства.

В Тюмени закрывают единственный музей ретро автомобилей, основанный бизнесменом Владимиром Михайловым. Об этом в своем telegram-канале рассказал сын коммерсанта Иван Михайлов, который после смерти предпринимателя продолжает вести его бизнес. «Главная причина закрытия — повышение эффективности использования площадей, или проще — сдача помещения в аренду. Вторая: проект реализован и нужно двигаться дальше. Мы получили огромный опыт и в музейном деле, и в реставрационной работе, и в организации масштабных городских мероприятий. Мы активно участвовали в культурной жизни города и получали огромное количество отзывов, упоминаний и различных номинаций», — заявил Михалов в своем telegram-канале. Он добавил, что экспонаты музея ретро автомобилей будут распроданы. По словам бизнесмена, большинство из них не представляют ценности для коллекционеров, поскольку являются моделями массового производства.