23 марта 2023

Опубликованы кадры с места пожара в крупном промышленном комплексе под Екатеринбургом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров Фото:

Опубликованы кадры с места пожара в научно-производственном комплексе в Арамили (Свердловская область). Огонь охватил участок площадью в 3000 квадратных метров.

«Первые кадры с места происшествия: тушение осложняется сильным задымлением. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — говорится в сообщении свердловского ГУ МЧС в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль (Свердловская область). Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет.

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Опубликованы кадры с места пожара в научно-производственном комплексе в Арамили (Свердловская область). Огонь охватил участок площадью в 3000 квадратных метров. «Первые кадры с места происшествия: тушение осложняется сильным задымлением. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — говорится в сообщении свердловского ГУ МЧС в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль (Свердловская область). Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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