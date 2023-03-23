Опубликованы кадры с места пожара в крупном промышленном комплексе под Екатеринбургом. Видео

24 марта 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Опубликованы кадры с места пожара в научно-производственном комплексе в Арамили (Свердловская область). Огонь охватил участок площадью в 3000 квадратных метров. «Первые кадры с места происшествия: тушение осложняется сильным задымлением. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — говорится в сообщении свердловского ГУ МЧС в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль (Свердловская область). Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет.

Опубликованы кадры с места пожара в научно-производственном комплексе в Арамили (Свердловская область). Огонь охватил участок площадью в 3000 квадратных метров. «Первые кадры с места происшествия: тушение осложняется сильным задымлением. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — говорится в сообщении свердловского ГУ МЧС в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль (Свердловская область). Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет.