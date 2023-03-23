Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров
Опубликованы кадры с места пожара в научно-производственном комплексе в Арамили (Свердловская область). Огонь охватил участок площадью в 3000 квадратных метров.
«Первые кадры с места происшествия: тушение осложняется сильным задымлением. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — говорится в сообщении свердловского ГУ МЧС в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль (Свердловская область). Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет.
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