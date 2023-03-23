Под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс

В научно-производственном комплексе в Арамили вспыхнул пожар

24 марта 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Возгорание в городе Арамиль произошло на площади три тысячи квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль (Свердловская область). Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров. «В 10.23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС. Информации о пострадавших нет. По данным спасателей, тушение пожара осложняется угрозой распространения огня на склад, где находится легковоспламеняющаяся жидкость. На месте работают 16 единиц пожарной техники. Арамиль — город районного подчинения в Сысертском районе Свердловской области России, административный центр Арамильского городского округа. Город-спутник Екатеринбурга.

Здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль (Свердловская область). Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров. «В 10.23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС. Информации о пострадавших нет. По данным спасателей, тушение пожара осложняется угрозой распространения огня на склад, где находится легковоспламеняющаяся жидкость. На месте работают 16 единиц пожарной техники. Арамиль — город районного подчинения в Сысертском районе Свердловской области России, административный центр Арамильского городского округа. Город-спутник Екатеринбурга.