Под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс

Здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль (Свердловская область). Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров.
«В 10.23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.
Информации о пострадавших нет. По данным спасателей, тушение пожара осложняется угрозой распространения огня на склад, где находится легковоспламеняющаяся жидкость. На месте работают 16 единиц пожарной техники.
Арамиль — город районного подчинения в Сысертском районе Свердловской области России, административный центр Арамильского городского округа. Город-спутник Екатеринбурга.
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