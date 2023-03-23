23 марта 2023

Под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс

В научно-производственном комплексе в Арамили вспыхнул пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Возгорание в городе Арамиль произошло на площади три тысячи квадратных метров Фото:

Здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль (Свердловская область). Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров.

«В 10.23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Информации о пострадавших нет. По данным спасателей, тушение пожара осложняется угрозой распространения огня на склад, где находится легковоспламеняющаяся жидкость. На месте работают 16 единиц пожарной техники.

Арамиль — город районного подчинения в Сысертском районе Свердловской области России, административный центр Арамильского городского округа. Город-спутник Екатеринбурга.

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Здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль (Свердловская область). Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров. «В 10.23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС. Информации о пострадавших нет. По данным спасателей, тушение пожара осложняется угрозой распространения огня на склад, где находится легковоспламеняющаяся жидкость. На месте работают 16 единиц пожарной техники. Арамиль — город районного подчинения в Сысертском районе Свердловской области России, административный центр Арамильского городского округа. Город-спутник Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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