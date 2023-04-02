Захарова прокомментировала гибель военкора Татарского

Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Журналистов подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают „охоту на ведьм“ в западных СМИ. Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур», — написала в
Она отметила, что западные страны и международные организации не провели расследование ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста, которая оценивалась киевским режимом как «успех». По словам Захаровой, благодаря российским военкорам мир видит правдивую информацию о ситуации на Украине. Также она отметила, что профессиональная деятельность Владлена Татарского вызывали ненависть у киевского режима, но он смело шел до конца, выполняя свой долг.
В результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что гибель военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга связана с охотой на военкоров киевским режимом, которая была объявлена давно.
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