Захарова прокомментировала гибель военкора Татарского

02 апреля 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Журналистов подвергают травле и клеймят, считает Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Журналистов подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают „охоту на ведьм“ в западных СМИ. Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур», — написала в telegram- канале Захарова. Она отметила, что западные страны и международные организации не провели расследование ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста, которая оценивалась киевским режимом как «успех». По словам Захаровой, благодаря российским военкорам мир видит правдивую информацию о ситуации на Украине. Также она отметила, что профессиональная деятельность Владлена Татарского вызывали ненависть у киевского режима, но он смело шел до конца, выполняя свой долг. В результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что гибель военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга связана с охотой на военкоров киевским режимом, которая была объявлена давно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Журналистов подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают „охоту на ведьм“ в западных СМИ. Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур», — написала в telegram- канале Захарова. Она отметила, что западные страны и международные организации не провели расследование ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста, которая оценивалась киевским режимом как «успех». По словам Захаровой, благодаря российским военкорам мир видит правдивую информацию о ситуации на Украине. Также она отметила, что профессиональная деятельность Владлена Татарского вызывали ненависть у киевского режима, но он смело шел до конца, выполняя свой долг. В результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что гибель военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга связана с охотой на военкоров киевским режимом, которая была объявлена давно.