Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил о 25 пострадавших при взрыве в кафе

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил информацию о взрыве в кафе Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил информацию о взрыве в одном из городских кафе. Он отметил, что погиб один человек, еще 25 пострадали. Об этом сообщил сам губернатор.

«К сожалению, 1 человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших, 19 госпитализированы», — написал он в своем telegram-канале. Беглов добавил, что правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств произошедшего.

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Кто такой и чем известен погибший военкор Владлен Татарский

Взрыв в кафе на Васильевском острове произошел вечером 2 апреля. По предварительной информации, в результате инцидента погиб военкор Владлен Татарский.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил информацию о взрыве в одном из городских кафе. Он отметил, что погиб один человек, еще 25 пострадали. Об этом сообщил сам губернатор. «К сожалению, 1 человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших, 19 госпитализированы», — написал он в своем telegram-канале. Беглов добавил, что правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств произошедшего. Взрыв в кафе на Васильевском острове произошел вечером 2 апреля. По предварительной информации, в результате инцидента погиб военкор Владлен Татарский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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