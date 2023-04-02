Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил о 25 пострадавших при взрыве в кафе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил информацию о взрыве в кафе
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил информацию о взрыве в одном из городских кафе. Он отметил, что погиб один человек, еще 25 пострадали. Об этом сообщил сам губернатор.
«К сожалению, 1 человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших, 19 госпитализированы», — написал он в своем
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Взрыв в кафе на Васильевском острове произошел вечером 2 апреля. По предварительной информации, в результате инцидента погиб военкор Владлен Татарский.
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