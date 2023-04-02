В Союзе журналистов РФ связали гибель Татарского с охотой киевского режима на военкоров

Гибель военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга связана с охотой на военкоров киевским режимом, которая была объявлена давно. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«Можно сказать, что охота на военных корреспондентов киевским режимом была объявлена давно, взрывчатка — это стиль ВСУ, так же погибла Дарья Дугина», — передает слова Соловьева РИА Новости. По его словам, такие методы используются для того, чтобы напугать и уничтожить журналистов.
Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга. Он участвовал во многочисленных боевых действиях в Донбассе и был одним из самых известных военкоров в ДНР и ЛНР. Также в результате взрыва пострадали 25 человек, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!