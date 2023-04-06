Захарова отправила НАТО на пенсию в 74 года

06 апреля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Судя по действиям НАТО, альянсу пора уйти на пенсию, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU НАТО не справляется с налаживанием международной безопасности, поэтому данная организация на 74 году жизни должна уйти на пенсию. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Безопасность в мире и НАТО — вещи несовместимые. В этой связи напрашивается только один вывод — в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию», — передает слова Захаровой сайт МИД. Она подчеркнула, что чиновники альянса направлены лишь на эскалирование напряженности и предотвращение попыток суверенных стран привести мир к многополярной структуре. НАТО продолжает накачивание Украины оружием и обостряет ситуацию между Китаем и Тайванем. Это служит доказательством того, что в НАТО не намерены останавливаться, заключила Захарова. Ранее зарубежные СМИ сообщали о нарушении странами Запада всех «красных линий» очерченных президентом России Владимиром Путиным. Также стало известно, что чиновники НАТО совместно с украинскими коллегами планируют вторжение в Россию, передает Nation News. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал об усилении антироссийской политики среди дипломатов альянса, сообщает RT.

НАТО не справляется с налаживанием международной безопасности, поэтому данная организация на 74 году жизни должна уйти на пенсию. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Безопасность в мире и НАТО — вещи несовместимые. В этой связи напрашивается только один вывод — в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию», — передает слова Захаровой сайт МИД. Она подчеркнула, что чиновники альянса направлены лишь на эскалирование напряженности и предотвращение попыток суверенных стран привести мир к многополярной структуре. НАТО продолжает накачивание Украины оружием и обостряет ситуацию между Китаем и Тайванем. Это служит доказательством того, что в НАТО не намерены останавливаться, заключила Захарова. Ранее зарубежные СМИ сообщали о нарушении странами Запада всех «красных линий» очерченных президентом России Владимиром Путиным. Также стало известно, что чиновники НАТО совместно с украинскими коллегами планируют вторжение в Россию, передает Nation News. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал об усилении антироссийской политики среди дипломатов альянса, сообщает RT.