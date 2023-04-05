Bild: Запад нарушил все «красные линии», обозначенные Путиным

05 апреля 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Запад помогает ВСУ, несмотря на «красные линии», обозначенные Владимиром Путиным, отметили в издании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада нарушили все «красные линии», которые обозначил президент России Владимир Путин, помогая Украине атаковать российские территории. Об этом написали в немецкой газете Bild. «В октябре 2022 года, по всей вероятности, именно Киев осуществил атаку на Крымский мост. <…> С осени почти каждый день в российских городах, некоторые из которых находятся дальше от украинской границы, чем Москва, происходят взрывы», — написали в издании. В материале отметили, что Украина наносит атаки по российским территориям с помощью оружия Запада, не думая об обозначенных «красных линиях». Ранее политолог Юрий Подоляка заявил, что что Путин обозначил одну единственную «красную линию» для НАТО, а именно прямое вмешательство войск Североатлантического альянса в украинский конфликт, передает «Утро.ру». Также российский лидер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» сказал, что Запад переходит все линии, предоставляя Киеву вооружение, пишет Life .

Страны Запада нарушили все «красные линии», которые обозначил президент России Владимир Путин, помогая Украине атаковать российские территории. Об этом написали в немецкой газете Bild. «В октябре 2022 года, по всей вероятности, именно Киев осуществил атаку на Крымский мост. <…> С осени почти каждый день в российских городах, некоторые из которых находятся дальше от украинской границы, чем Москва, происходят взрывы», — написали в издании. В материале отметили, что Украина наносит атаки по российским территориям с помощью оружия Запада, не думая об обозначенных «красных линиях». Ранее политолог Юрий Подоляка заявил, что что Путин обозначил одну единственную «красную линию» для НАТО, а именно прямое вмешательство войск Североатлантического альянса в украинский конфликт, передает «Утро.ру». Также российский лидер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» сказал, что Запад переходит все линии, предоставляя Киеву вооружение, пишет Life.