В Германии испугались «российских шпионок», вербующих политиков и военных через сайты знакомств

Журналисты Die Welt испугались агентов из РФ, которые якобы вербуют политиков через сайты знакомств

16 апреля 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

«Российские шпионки» якобы знакомились с политиками через сайт знакомств, заявило Die Welt Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Журналисты немецкого издания Die Welt испугались «российских шпионок», якобы вербующих политиков и военных через сайт знакомств. Издание сообщает, что агенты будто бы специально знакомятся с военнослужащими или политиками, чтобы узнать у них секретную информацию. «Платформа знакомств пытается привлечь людей, которые готовы любить. Это означает: просто проведите вправо по экрану мобильного телефона, где уже ждет партнер вашей мечты. Или российская спецслужба. Агенты должны расставить там (на сайтах знакомств — прим. URA.RU) любовные ловушки. Они целенаправленно искали профили солдат и политиков Бундесвера на сайте знакомств, чтобы использовать их в качестве источников информации», — пишут журналисты издания Die Welt. Уточняется, что немцев настолько напугали предполагаемые шпионы россиян, что они предупредили об этом военных из нескольких стран НАТО, собравшихся на конференции в южной Германии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что от контрразведки РФ требуется максимальная концентрация в борьбе с западными спецслужбами, шпионами и диверсантами. При этом в Польском институте международных отношений призывали Европейскую службу внешних действий регулярно публиковать отчеты о «шпионской деятельности» России на территории государств-членов ЕС, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналисты немецкого издания Die Welt испугались «российских шпионок», якобы вербующих политиков и военных через сайт знакомств. Издание сообщает, что агенты будто бы специально знакомятся с военнослужащими или политиками, чтобы узнать у них секретную информацию. «Платформа знакомств пытается привлечь людей, которые готовы любить. Это означает: просто проведите вправо по экрану мобильного телефона, где уже ждет партнер вашей мечты. Или российская спецслужба. Агенты должны расставить там (на сайтах знакомств — прим. URA.RU) любовные ловушки. Они целенаправленно искали профили солдат и политиков Бундесвера на сайте знакомств, чтобы использовать их в качестве источников информации», — пишут журналисты издания Die Welt. Уточняется, что немцев настолько напугали предполагаемые шпионы россиян, что они предупредили об этом военных из нескольких стран НАТО, собравшихся на конференции в южной Германии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что от контрразведки РФ требуется максимальная концентрация в борьбе с западными спецслужбами, шпионами и диверсантами. При этом в Польском институте международных отношений призывали Европейскую службу внешних действий регулярно публиковать отчеты о «шпионской деятельности» России на территории государств-членов ЕС, пишет RT.