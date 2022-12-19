19 декабря 2022

Путин объявил борьбу с западными спецслужбами и диверсантами

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин призвал бороться со шпионами и диверсантами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

От контрразведки РФ требуется максимальная концентрация в борьбе с западными спецслужбами, шпионами и диверсантами. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников орагнов безопасности с профессиональным праздником.

«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — сказал Путин в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

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От контрразведки РФ требуется максимальная концентрация в борьбе с западными спецслужбами, шпионами и диверсантами. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников орагнов безопасности с профессиональным праздником. «Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — сказал Путин в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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