Путин объявил борьбу с западными спецслужбами и диверсантами

Путин призвал бороться со шпионами и диверсантами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
От контрразведки РФ требуется максимальная концентрация в борьбе с западными спецслужбами, шпионами и диверсантами. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников орагнов безопасности с профессиональным праздником.
«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — сказал Путин в поздравлении, опубликованном на официальном
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