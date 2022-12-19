Путин объявил борьбу с западными спецслужбами и диверсантами

20 декабря 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Путин призвал бороться со шпионами и диверсантами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От контрразведки РФ требуется максимальная концентрация в борьбе с западными спецслужбами, шпионами и диверсантами. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников орагнов безопасности с профессиональным праздником. «Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — сказал Путин в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

От контрразведки РФ требуется максимальная концентрация в борьбе с западными спецслужбами, шпионами и диверсантами. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников орагнов безопасности с профессиональным праздником. «Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — сказал Путин в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.