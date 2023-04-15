Мэр Орлов поздравил екатеринбуржцев с Пасхой

16 апреля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Орлов пожелал горожанам добра и любви Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с Пасхой, пожелав исполнения надежд и благих начинаний. Обращение к екатеринбуржцам мэр опубликовал в telegram-канале. «Сердечно поздравляю православных с великим праздником — Светлым Христовым Воскресением! <…> Желаю вам, дорогие друзья, исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, добра и любви!» — написал Алексей Орлов. Ранее жителей региона с Пасхой поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что этот праздник приносит духовное обновление и вселяет веру в торжество добра и справедливости.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с Пасхой, пожелав исполнения надежд и благих начинаний. Обращение к екатеринбуржцам мэр опубликовал в telegram-канале. «Сердечно поздравляю православных с великим праздником — Светлым Христовым Воскресением! <…> Желаю вам, дорогие друзья, исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, добра и любви!» — написал Алексей Орлов. Ранее жителей региона с Пасхой поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что этот праздник приносит духовное обновление и вселяет веру в торжество добра и справедливости.