Мэр Орлов поздравил екатеринбуржцев с Пасхой

Орлов пожелал горожанам добра и любви
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с Пасхой, пожелав исполнения надежд и благих начинаний. Обращение к екатеринбуржцам мэр опубликовал в telegram-канале.
«Сердечно поздравляю православных с великим праздником — Светлым Христовым Воскресением! <…> Желаю вам, дорогие друзья, исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, добра и любви!» — написал Алексей Орлов.
Ранее жителей региона с Пасхой поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что этот праздник приносит духовное обновление и вселяет веру в торжество добра и справедливости.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.