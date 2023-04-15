15 апреля 2023

Мэр Орлов поздравил екатеринбуржцев с Пасхой

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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, орлов алексей
Орлов пожелал горожанам добра и любви Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с Пасхой, пожелав исполнения надежд и благих начинаний. Обращение к екатеринбуржцам мэр опубликовал в telegram-канале.

«Сердечно поздравляю православных с великим праздником — Светлым Христовым Воскресением! <…> Желаю вам, дорогие друзья, исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, добра и любви!» — написал Алексей Орлов.

Ранее жителей региона с Пасхой поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что этот праздник приносит духовное обновление и вселяет веру в торжество добра и справедливости.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с Пасхой, пожелав исполнения надежд и благих начинаний. Обращение к екатеринбуржцам мэр опубликовал в telegram-канале. «Сердечно поздравляю православных с великим праздником — Светлым Христовым Воскресением! <…> Желаю вам, дорогие друзья, исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, добра и любви!» — написал Алексей Орлов. Ранее жителей региона с Пасхой поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что этот праздник приносит духовное обновление и вселяет веру в торжество добра и справедливости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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