Куйвашев выступил с обращением к жителям Свердловской области

Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Пасхой

16 апреля 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев пожелал уральцам благополучия и процветания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Пасхой. Он отметил, что этот праздник приносит духовное обновление и вселяет веру в торжество добра и справедливости. Поздравление губернатора появилось на сайте департамента информационной политики Свердловской области. «Пасха приносит нам духовное обновление, вселяет веру в торжество добра и справедливости, дарит радость и надежду на лучшее. Желаю вам, дорогие земляки, счастья, благополучия и процветания», — цитирует ДИП слова губернатора. Также Куйвашев отметил вклад Екатеринбургской митрополии в формировании гармоничного общества и патриотического воспитания уральской молодежи. Ранее в Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима. В ночь на 16 апреля в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге прошло пасхальное богослужение, на котором присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Пасхой. Он отметил, что этот праздник приносит духовное обновление и вселяет веру в торжество добра и справедливости. Поздравление губернатора появилось на сайте департамента информационной политики Свердловской области. «Пасха приносит нам духовное обновление, вселяет веру в торжество добра и справедливости, дарит радость и надежду на лучшее. Желаю вам, дорогие земляки, счастья, благополучия и процветания», — цитирует ДИП слова губернатора. Также Куйвашев отметил вклад Екатеринбургской митрополии в формировании гармоничного общества и патриотического воспитания уральской молодежи. Ранее в Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима. В ночь на 16 апреля в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге прошло пасхальное богослужение, на котором присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.