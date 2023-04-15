15 апреля 2023

Куйвашев выступил с обращением к жителям Свердловской области

Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Пасхой
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Вручение премии Достояние Урала в Доме Севастьянова. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев пожелал уральцам благополучия и процветания Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Пасхой. Он отметил, что этот праздник приносит духовное обновление и вселяет веру в торжество добра и справедливости. Поздравление губернатора появилось на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

«Пасха приносит нам духовное обновление, вселяет веру в торжество добра и справедливости, дарит радость и надежду на лучшее. Желаю вам, дорогие земляки, счастья, благополучия и процветания», — цитирует ДИП слова губернатора. Также Куйвашев отметил вклад Екатеринбургской митрополии в формировании гармоничного общества и патриотического воспитания уральской молодежи.

Ранее в Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима. В ночь на 16 апреля в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге прошло пасхальное богослужение, на котором присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Пасхой. Он отметил, что этот праздник приносит духовное обновление и вселяет веру в торжество добра и справедливости. Поздравление губернатора появилось на сайте департамента информационной политики Свердловской области. «Пасха приносит нам духовное обновление, вселяет веру в торжество добра и справедливости, дарит радость и надежду на лучшее. Желаю вам, дорогие земляки, счастья, благополучия и процветания», — цитирует ДИП слова губернатора. Также Куйвашев отметил вклад Екатеринбургской митрополии в формировании гармоничного общества и патриотического воспитания уральской молодежи. Ранее в Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима. В ночь на 16 апреля в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге прошло пасхальное богослужение, на котором присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
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