Куйвашев выступил с обращением к жителям Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Пасхой. Он отметил, что этот праздник приносит духовное обновление и вселяет веру в торжество добра и справедливости. Поздравление губернатора появилось на сайте департамента информационной политики Свердловской области.
«Пасха приносит нам духовное обновление, вселяет веру в торжество добра и справедливости, дарит радость и надежду на лучшее. Желаю вам, дорогие земляки, счастья, благополучия и процветания», — цитирует ДИП слова губернатора. Также Куйвашев отметил вклад Екатеринбургской митрополии в формировании гармоничного общества и патриотического воспитания уральской молодежи.
Ранее в Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима. В ночь на 16 апреля в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге прошло пасхальное богослужение, на котором присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
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