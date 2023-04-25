25 апреля 2023
24 апреля 2023

Тюменца отправили в колонию за четыре преступления, совершенные за день

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина проведет за решеткой три с половиной года Фото:

Жителя Викулово (Тюменская область) Семена Гаврилюка суд отправил в колонию строго режима за четыре преступления, совершенные за один день. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Мужчина проведет за решеткой три с половиной года.

«Около 11 часов в мае 2022 года Гаврилюк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно, проник в дом проживающих в нем П. и Т. После проникновения он нанес обухом топора один удар по голове П. Затем топором разбил мобильный телефон, принадлежащий Т. и, схватив ее за волосы, нанес кулаком неоднократные удары по телу, шее и правому плечевому суставу потерпевшей», — рассказали в пресс-службе.

В суде обвиняемый объяснил, что у него с потерпевшей есть общий ребенок, от воспитания которого она отказалась. В день преступления Гаврилюк якобы приехал за вещами для ребенка. «Он постучал в дверь, но ее ему никто не открыл. При этом он услышал из дома слова „не открывай, это он“. Это очень сильно его разозлило», — добавили в ведомстве.

В итоге мужчина был признан виновным в незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью (п.«в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 116.1 УК РФ). При вынесении приговора суд учел, что преступник был ранее судим за грабеж и кражу.

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Жителя Викулово (Тюменская область) Семена Гаврилюка суд отправил в колонию строго режима за четыре преступления, совершенные за один день. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Мужчина проведет за решеткой три с половиной года. «Около 11 часов в мае 2022 года Гаврилюк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно, проник в дом проживающих в нем П. и Т. После проникновения он нанес обухом топора один удар по голове П. Затем топором разбил мобильный телефон, принадлежащий Т. и, схватив ее за волосы, нанес кулаком неоднократные удары по телу, шее и правому плечевому суставу потерпевшей», — рассказали в пресс-службе. В суде обвиняемый объяснил, что у него с потерпевшей есть общий ребенок, от воспитания которого она отказалась. В день преступления Гаврилюк якобы приехал за вещами для ребенка. «Он постучал в дверь, но ее ему никто не открыл. При этом он услышал из дома слова „не открывай, это он“. Это очень сильно его разозлило», — добавили в ведомстве. В итоге мужчина был признан виновным в незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью (п.«в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 116.1 УК РФ). При вынесении приговора суд учел, что преступник был ранее судим за грабеж и кражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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