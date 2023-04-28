К челябинскому генералу МВД пришел на прием Доктор Женя

28 апреля 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Челябинский врач Евгений Косовских известен как «Доктор Женя» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К начальнику ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Скокову на прием пришел врач Евгений Косовских, известный как «Доктор Женя». Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона, встреча состоялся в общественной приемной президента РФ в Челябинске. «Косовских руководит некоммерческой организации, оказывающей доступную медико-профилактическую помощь гражданам, пребывающим в сложной жизненной ситуации. Зачастую его пациентами становятся люди без определенного места жительства, лежачие больные. Многие из них в силу сложившихся обстоятельств лишились паспорта либо пропустили срок его замены», — пояснили в пресс-службе. По словам Косовских, сейчас на их попечении находятся семьи, больше 20 лет назад прибывшие на регион из бывших республик СССР. К сожалению, документы этими семьями были утрачены. Остро стоит вопрос об оказании им квалифицированной медицинской помощи, для получения которой нужны документы, удостоверяющие личность. Скоков заверил Косовских, что полиция окажет содействие в разрешении непростой ситуации. Генерал принял и других граждан. Также к Скокову с просьбой оказать содействие в организации санаторно-курортного лечения обратился ветеран системы МВД. Он многие годы посвятил службе, и теперь возникла потребность восстановить здоровье. Скоков пообещал помочь. Ранее стало известно, что Косовских удостоен награды президента РФ Владимира Путина. Он награжден знаком отличия «За благодеяние». Соответствующий указ подписан главой государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К начальнику ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Скокову на прием пришел врач Евгений Косовских, известный как «Доктор Женя». Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона, встреча состоялся в общественной приемной президента РФ в Челябинске. «Косовских руководит некоммерческой организации, оказывающей доступную медико-профилактическую помощь гражданам, пребывающим в сложной жизненной ситуации. Зачастую его пациентами становятся люди без определенного места жительства, лежачие больные. Многие из них в силу сложившихся обстоятельств лишились паспорта либо пропустили срок его замены», — пояснили в пресс-службе. По словам Косовских, сейчас на их попечении находятся семьи, больше 20 лет назад прибывшие на регион из бывших республик СССР. К сожалению, документы этими семьями были утрачены. Остро стоит вопрос об оказании им квалифицированной медицинской помощи, для получения которой нужны документы, удостоверяющие личность. Скоков заверил Косовских, что полиция окажет содействие в разрешении непростой ситуации. Генерал принял и других граждан. Также к Скокову с просьбой оказать содействие в организации санаторно-курортного лечения обратился ветеран системы МВД. Он многие годы посвятил службе, и теперь возникла потребность восстановить здоровье. Скоков пообещал помочь. Ранее стало известно, что Косовских удостоен награды президента РФ Владимира Путина. Он награжден знаком отличия «За благодеяние». Соответствующий указ подписан главой государства.