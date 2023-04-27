Путин наградил челябинского «Доктора Женю»

28 апреля 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Евгений Косовский удостоен награды президента России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский врач Евгений Косовский, известный как «Доктор Женя», удостоен награды президента. Соответствующий указ был подписан 27 апреля и размещен на официальном портале правовой информации. «За активную общественную и благотворительную деятельность наградить знаком отличия „За благодеяние“ Косовских Евгения Николаевича. Директора автономной некоммерческой организации социальной помощи нуждающимся „Другая медицина“, Челябинская область», — говорится в тексте документа. Ранее стало известно, что Доктор Женя создал медицинский центр в 2017 году для помощи людям без определенного места жительства и попавшим в трудную жизненную ситуацию. При поддержке жителей и челябинских властей центр получил на правах безвозмездной аренды здание по адресу Марченко, 11б. Медиков-волонтеров поблагодарил губернатор региона Алексей Текслер.

Челябинский врач Евгений Косовский, известный как «Доктор Женя», удостоен награды президента. Соответствующий указ был подписан 27 апреля и размещен на официальном портале правовой информации. «За активную общественную и благотворительную деятельность наградить знаком отличия „За благодеяние“ Косовских Евгения Николаевича. Директора автономной некоммерческой организации социальной помощи нуждающимся „Другая медицина“, Челябинская область», — говорится в тексте документа. Ранее стало известно, что Доктор Женя создал медицинский центр в 2017 году для помощи людям без определенного места жительства и попавшим в трудную жизненную ситуацию. При поддержке жителей и челябинских властей центр получил на правах безвозмездной аренды здание по адресу Марченко, 11б. Медиков-волонтеров поблагодарил губернатор региона Алексей Текслер.