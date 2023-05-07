В Свердловской области пожары действуют на 16 территориях

В Свердловской области пожары действуют на 16 территориях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Свердловской области к вечеру 7 мая пожары действуют на 16 территориях городских округов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

Согласно данным ДИП, пожары охватили территорию Сосьвинского, Асбестовского, Тугулымского, Белоярского, Режевского, Талицкого, Пышминского, Артемовского городских округов, а также Карпинска и Дегтярска. Кроме этого пожары действуют в Махневском и Ирбитском муниципальных округах и в поселках Зеленый Дол, Солнечный, Лубяной.

Ранее URA.RU сообщало, что с 6 мая в Свердловской области зафиксировали 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров. В некоторых округах введен режим ЧС и эвакуированы люди.