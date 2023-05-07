Свердловчанам рассказали, где полыхают пожары в регионе. Карта

В Свердловской области пожары действуют на 16 территориях
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В Свердловской области пожары действуют на 16 территориях Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловской области к вечеру 7 мая пожары действуют на 16 территориях городских округов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

Согласно данным ДИП, пожары охватили территорию Сосьвинского, Асбестовского, Тугулымского, Белоярского, Режевского, Талицкого, Пышминского, Артемовского городских округов, а также Карпинска и Дегтярска. Кроме этого пожары действуют в Махневском и Ирбитском муниципальных округах и в поселках Зеленый Дол, Солнечный, Лубяной.

Ранее URA.RU сообщало, что с 6 мая в Свердловской области зафиксировали 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров. В некоторых округах введен режим ЧС и эвакуированы люди.

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В Свердловской области к вечеру 7 мая пожары действуют на 16 территориях городских округов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. Согласно данным ДИП, пожары охватили территорию Сосьвинского, Асбестовского, Тугулымского, Белоярского, Режевского, Талицкого, Пышминского, Артемовского городских округов, а также Карпинска и Дегтярска. Кроме этого пожары действуют в Махневском и Ирбитском муниципальных округах и в поселках Зеленый Дол, Солнечный, Лубяной. Ранее URA.RU сообщало, что с 6 мая в Свердловской области зафиксировали 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров. В некоторых округах введен режим ЧС и эвакуированы люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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