В Свердловской области идет борьба с десятками пожаров. Онлайн-трансляция

07 мая 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

В Свердловской области из-за сухой погоды сложилась сложная ситуация с пожарами Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировали 53 лесных пожара. Огнем охвачена территория более 33 тысяч гектаров леса. В нескольких округах введен режим ЧС, эвакуированы люди. Борьбу со стихией затрудняет сильный ветер, который мгновенно разносит пламя на большие расстояния. 7 мая в регион прибыл глава «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он будет контролировать обстановку с воздуха и проводить совещания с ответственными чиновниками. 18:50 В Асбесте, Малышевском, Рефтинском, Березовском городских округах и в Сухом Логу восстановили электроснабжение. «Электроэнергия подана, идёт проверка по потребителям», – рассказал министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, возглавивший штаб энергобезопасности. 18:40 Роспотребнадзор Свердловской области сообщает, какие меры предосторожности следует соблюдать тем, кто оказался в зоне природных пожаров: откажитесь от занятий спортом на свежем воздухе

используйте маски и респираторы на улице

не открывайте окна, используйте увлажнители либо регулярно проводите влажную уборку

не носите контактные линзы

старайтесь больше пить, промывайте глаза, нос и горло

не курите 18:35 В Ревде добровольцы вместе с пожарными и лесниками окопали большой участок, чтобы предотвратить распространение пожара в сторону санатория «Лесная жемчужина» и урочища Козыриха. Журналисты «Ревдинского рабочего» рассказывают, какая атмосфера царит на месте — в частности, волонтеры угощают друг друга едой.



Водитель пожарной автоцистерны Юрий Сташкин угостил корреспондентов пирожками с капустой, которые напекла его жена. «Отказывалась. Но в конце все же угостилась. А еще Юрий Ильич насыпал нам с собой на обратную дорогу целую горсть шоколадных драже. Говорит, что берет их везде с тех пор, как бросил курить. Спасибо, Юрий Ильич! И передайте своей супруге, что ее пирожки с капустой просто супер!», — рассказывает журналистка издания. Водитель старой пожарной автоцистерны Юрий Сташкин принимал активное участие в работах по окопу территории Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий» … и угостил журналисток пирожками Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий» 18:29 С 6 мая движение транспорта с 24 по 46 км дороги Верхняя Пышма- Невьянск, а также въезд и выезд в поселки Мостовское и Ольховка были ограничены. Там стоял наряд ДПС, который пропускал только спецтехнику. 7 мая 18:18 в telegram-канале свердловской ГИБДД появилось сообщение, что движение транспорта на всех участках дорог в Верхнепышминском районе восстановлено. 18:25 Telegram-канал «Злой Екб» публикует видео с места аварии на Рефтинской ГРЭС. 18:21 Причиной отключения линий электроснабжения Рефтинской ГРЭС стало срабатывание противоаварийной системы, сообщил URA.RU источник. Система среагировала на пожары. 18:14 К ликвидации пожаров возле Асбеста и Режа привлекли экипажи трех вертолетов Ми-8 Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО. 18:09 Отдельный вопрос, который губернатор обсудил с главами муниципалитетов, где бушуют пожары — работа систем жизнеобеспечения. Коммунальщики ликвидируют аварию на Рефтинской ГРЭС, которая оставила без электричества Асбест, часть Малышевского, Рефтинского, Березовского городских округов и Сухого Лога. Министр энергетики региона Николай Смирнов отметил, что вопрос обещают решить уже в ближайшее время.



Родильное и хирургическое отделение, а также реанимационное в Асбесте подключили к генераторам. В больницах Березовского и Сухого Лога электричество подается штатно. 18:00 Губернатор Евгений Куйвашев провел оперативное совещание с главами муниципалитетов из-за пожаров. Он дал ряд поручений: мобилизовать людей, чтобы делать заградительные полосы перед населенными пунктами, на которые надвигается пожар.

организовать караулы, в том числе из добровольцев, чтобы дотушивать очаги горения после пожарищ

пристально следить за участками, где уже потушили пожары, чтобы не допустить повторных возгораний.

в муниципалитеты, где наиболее тяжелая ситуация, направят комбинированные дорожные машины для проливки обочин дорог. В частности, в Верхнюю Пышму, Асбест, Богданович.

нужно обратить особое внимание волонтерам — обеспечить безопасность, снабдить медпрепаратами, в первую очередь, мазями от ожогов, а также питанием и питьевой водой. 17:51 По данным сайта с картой пожаров, в Свердловской области по состоянию на 17:50 местного времени наблюдается 42 пожара. Самая сложная обстановка в Асбесте. Город почти сутки живет без воды, она исчезла после аварии. Также из-за ЧП на Рефтинской ГРЭС в городе и в соседнем поселке Малышева пропало электричество. В нескольких поселках и городах в Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров Скрин сайта fires.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировали 53 лесных пожара. Огнем охвачена территория более 33 тысяч гектаров леса. В нескольких округах введен режим ЧС, эвакуированы люди. Борьбу со стихией затрудняет сильный ветер, который мгновенно разносит пламя на большие расстояния. 7 мая в регион прибыл глава «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он будет контролировать обстановку с воздуха и проводить совещания с ответственными чиновниками. 18:50 07.05.2023 В Асбесте, Малышевском, Рефтинском, Березовском городских округах и в Сухом Логу восстановили электроснабжение. «Электроэнергия подана, идёт проверка по потребителям», – рассказал министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, возглавивший штаб энергобезопасности. 18:40 07.05.2023 Роспотребнадзор Свердловской области сообщает, какие меры предосторожности следует соблюдать тем, кто оказался в зоне природных пожаров: 18:35 07.05.2023 В Ревде добровольцы вместе с пожарными и лесниками окопали большой участок, чтобы предотвратить распространение пожара в сторону санатория «Лесная жемчужина» и урочища Козыриха. Журналисты «Ревдинского рабочего» рассказывают, какая атмосфера царит на месте — в частности, волонтеры угощают друг друга едой. Водитель пожарной автоцистерны Юрий Сташкин угостил корреспондентов пирожками с капустой, которые напекла его жена. «Отказывалась. Но в конце все же угостилась. А еще Юрий Ильич насыпал нам с собой на обратную дорогу целую горсть шоколадных драже. Говорит, что берет их везде с тех пор, как бросил курить. Спасибо, Юрий Ильич! И передайте своей супруге, что ее пирожки с капустой просто супер!», — рассказывает журналистка издания. 18:29 07.05.2023 С 6 мая движение транспорта с 24 по 46 км дороги Верхняя Пышма- Невьянск, а также въезд и выезд в поселки Мостовское и Ольховка были ограничены. Там стоял наряд ДПС, который пропускал только спецтехнику. 7 мая 18:18 в telegram-канале свердловской ГИБДД появилось сообщение, что движение транспорта на всех участках дорог в Верхнепышминском районе восстановлено. 18:25 07.05.2023 Telegram-канал «Злой Екб» публикует видео с места аварии на Рефтинской ГРЭС. 18:21 07.05.2023 Причиной отключения линий электроснабжения Рефтинской ГРЭС стало срабатывание противоаварийной системы, сообщил URA.RU источник. Система среагировала на пожары. 18:14 07.05.2023 К ликвидации пожаров возле Асбеста и Режа привлекли экипажи трех вертолетов Ми-8 Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО. 18:09 07.05.2023 Отдельный вопрос, который губернатор обсудил с главами муниципалитетов, где бушуют пожары — работа систем жизнеобеспечения. Коммунальщики ликвидируют аварию на Рефтинской ГРЭС, которая оставила без электричества Асбест, часть Малышевского, Рефтинского, Березовского городских округов и Сухого Лога. Министр энергетики региона Николай Смирнов отметил, что вопрос обещают решить уже в ближайшее время. Родильное и хирургическое отделение, а также реанимационное в Асбесте подключили к генераторам. В больницах Березовского и Сухого Лога электричество подается штатно. 18:00 07.05.2023 Губернатор Евгений Куйвашев провел оперативное совещание с главами муниципалитетов из-за пожаров. Он дал ряд поручений: 17:51 07.05.2023 По данным сайта с картой пожаров, в Свердловской области по состоянию на 17:50 местного времени наблюдается 42 пожара. Самая сложная обстановка в Асбесте. Город почти сутки живет без воды, она исчезла после аварии. Также из-за ЧП на Рефтинской ГРЭС в городе и в соседнем поселке Малышева пропало электричество.