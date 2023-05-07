Власти Салехарда 9 мая проведут все праздничные торжества, несмотря на погоду Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти Салехарда (ЯНАО) в День Победы не планируют отмену или перенос праздничных мероприятий. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Все пункты праздничной программы ко Дню Победы остаются в силе. Но с открытых площадок они переносятся в здание центра культуры и спорта „Геолог“», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии Салехарда.

В 10 часов 9 мая в Парке Победы пройдет митинг «С Днем Победы, великий народ», с 11 до 22 часов салехардцев ждут в ЦКиС «Геолог», где пройдет концертная программа эстрадно-джазового ансамбля «Салехард-бэнд», театрализованное представление-концерт «Родина-мать», после состоится концерт «Песни Победы», а завершит торжества огненное шоу. Также там пройдут мероприятия в рамках акции «Фронтовой блиндаж» и «Фронтовой привал», где жителей города ждут различные мастер-классы и развлечения.

В городе от «Пантеона» до ЦКиС «геолог» будет курсировать специальный бесплатный автобус. В 11 часов состоится открытие «Стены Памяти», работа которой запланирована до конца мая.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за шквалистого ветра в Надыме скорректировали проведение праздничных мероприятий. Выступление артистов отменили на открытых площадках.

Программа праздничных мероприятий в ЦКиС «Геолог» Фото: telegram-канал «Администрация Салехарда»