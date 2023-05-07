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05 мая 2023

В городе ЯНАО из-за погоды изменили празднование Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая. Тюмень, день победы, 9 мая, военные песни
В Надыме из-за погоды внесли изменения в программу праздничных мероприятий Фото:

Власти Надыма из-за погодных условий внесли корректировки в программу праздничных мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Погода вносит коррективы в наши планы, но мы не сдаемся. Внесли изменения в программу праздничных мероприятий, одевайтесь теплее и приходите», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Жаромских.

Выступление артистов в рамках акции «Фронтовая бригада» состоится 8 мая в торговом центре «Северный гостиный двор» с 13:00 до 13:30, в торговом центре «Династия» с 14:00 до 14:30, также «Фронтовая бригада» выступит перед пассажирами маршрута номер 5 (п. Лесной — 11 мкр) с 15:00. На остальных ранее заявленных площадках выступления артистов не будет. Акция «Чтобы помнили», которая должна была пройти вечером 8 мая у ДК «Победа», состоится 9 мая в 21:00 на Юбилейной площади.

Ранее URA.RU рассказало о программе праздничных мероприятий в городах Ямала. Для жителей округа пройдут концерты под открытым небом и бесплатные кинопоказы.

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Власти Надыма из-за погодных условий внесли корректировки в программу праздничных мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Погода вносит коррективы в наши планы, но мы не сдаемся. Внесли изменения в программу праздничных мероприятий, одевайтесь теплее и приходите», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Жаромских. Выступление артистов в рамках акции «Фронтовая бригада» состоится 8 мая в торговом центре «Северный гостиный двор» с 13:00 до 13:30, в торговом центре «Династия» с 14:00 до 14:30, также «Фронтовая бригада» выступит перед пассажирами маршрута номер 5 (п. Лесной — 11 мкр) с 15:00. На остальных ранее заявленных площадках выступления артистов не будет. Акция «Чтобы помнили», которая должна была пройти вечером 8 мая у ДК «Победа», состоится 9 мая в 21:00 на Юбилейной площади. Ранее URA.RU рассказало о программе праздничных мероприятий в городах Ямала. Для жителей округа пройдут концерты под открытым небом и бесплатные кинопоказы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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