В городе ЯНАО из-за погоды изменили празднование Дня Победы

В Надыме из-за погоды внесли изменения в программу праздничных мероприятий Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Власти Надыма из-за погодных условий внесли корректировки в программу праздничных мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Погода вносит коррективы в наши планы, но мы не сдаемся. Внесли изменения в программу праздничных мероприятий, одевайтесь теплее и приходите», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Жаромских.

Выступление артистов в рамках акции «Фронтовая бригада» состоится 8 мая в торговом центре «Северный гостиный двор» с 13:00 до 13:30, в торговом центре «Династия» с 14:00 до 14:30, также «Фронтовая бригада» выступит перед пассажирами маршрута номер 5 (п. Лесной — 11 мкр) с 15:00. На остальных ранее заявленных площадках выступления артистов не будет. Акция «Чтобы помнили», которая должна была пройти вечером 8 мая у ДК «Победа», состоится 9 мая в 21:00 на Юбилейной площади.

Ранее URA.RU рассказало о программе праздничных мероприятий в городах Ямала. Для жителей округа пройдут концерты под открытым небом и бесплатные кинопоказы.