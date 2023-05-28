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26 мая 2023

В Курганской области из-за жары закрыли трассы для некоторых автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , большегруз, фура, груз, фура на трассе, грузовые машины
На курганских трассах ввели ограничение движения для грузовиков Фото:

В Курганской области на нескольких трассах из-за сильной жары ввели ограничение движения для грузовых машин. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию 29 мая 2023 года с 12:00 до 20:00 часов по местному времени ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Ограничение вводится на участках: 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, 0 км — 91 км автодороги Р-254 „Иртыш“ (подъезд к г. Тюмень) и 12 км — 465 км автодороги Р-254 „Иртыш“», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что подобный запрет из-за жары вводился 28 декабря. Тогда движение для грузовиков ограничивалось на участке автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.

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В Курганской области на нескольких трассах из-за сильной жары ввели ограничение движения для грузовых машин. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию 29 мая 2023 года с 12:00 до 20:00 часов по местному времени ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Ограничение вводится на участках: 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, 0 км — 91 км автодороги Р-254 „Иртыш“ (подъезд к г. Тюмень) и 12 км — 465 км автодороги Р-254 „Иртыш“», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что подобный запрет из-за жары вводился 28 декабря. Тогда движение для грузовиков ограничивалось на участке автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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