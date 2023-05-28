В Курганской области из-за жары закрыли трассы для некоторых автомобилей

29 мая 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

На курганских трассах ввели ограничение движения для грузовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на нескольких трассах из-за сильной жары ввели ограничение движения для грузовых машин. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию 29 мая 2023 года с 12:00 до 20:00 часов по местному времени ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Ограничение вводится на участках: 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, 0 км — 91 км автодороги Р-254 „Иртыш“ (подъезд к г. Тюмень) и 12 км — 465 км автодороги Р-254 „Иртыш“», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что подобный запрет из-за жары вводился 28 декабря. Тогда движение для грузовиков ограничивалось на участке автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.

В Курганской области на нескольких трассах из-за сильной жары ввели ограничение движения для грузовых машин. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию 29 мая 2023 года с 12:00 до 20:00 часов по местному времени ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Ограничение вводится на участках: 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, 0 км — 91 км автодороги Р-254 „Иртыш“ (подъезд к г. Тюмень) и 12 км — 465 км автодороги Р-254 „Иртыш“», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что подобный запрет из-за жары вводился 28 декабря. Тогда движение для грузовиков ограничивалось на участке автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.