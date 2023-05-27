В Курганской области из-за жары ввели ограничения на трассах

В Курганской области ограничили движение грузовых автомобилей на трассах
В Курганской области из-за жары ввели временное ограничение на движение грузовых автомобилей по федеральной трассе. Об этом сообщили в управлении дорог «Южный Урал».
«В связи с температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию 28 мая с 14:00 до 20:00 часов по местному времени ограничивается дорожное движение для грузового транспорта. Ограничение введено на участке 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган», — уточнили в ведомстве.
По информации ведомства, автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным затруднениям в движении. Жаркая погода в регионе пока сохраняется.
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