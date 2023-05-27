27 мая 2023
26 мая 2023

В Курганской области из-за жары ввели ограничения на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
В Курганской области ограничили движение грузовых автомобилей на трассах Фото:

В Курганской области из-за жары ввели временное ограничение на движение грузовых автомобилей по федеральной трассе. Об этом сообщили в управлении дорог «Южный Урал».

«В связи с температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию 28 мая с 14:00 до 20:00 часов по местному времени ограничивается дорожное движение для грузового транспорта. Ограничение введено на участке 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган», — уточнили в ведомстве.

По информации ведомства, автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным затруднениям в движении. Жаркая погода в регионе пока сохраняется.

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В Курганской области из-за жары ввели временное ограничение на движение грузовых автомобилей по федеральной трассе. Об этом сообщили в управлении дорог «Южный Урал». «В связи с температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию 28 мая с 14:00 до 20:00 часов по местному времени ограничивается дорожное движение для грузового транспорта. Ограничение введено на участке 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган», — уточнили в ведомстве. По информации ведомства, автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным затруднениям в движении. Жаркая погода в регионе пока сохраняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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