На Кировский мост в Кургане перед открытием нагнали технику. Фото, видео

30 мая 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

В Кургане готовят мост к открытию после ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане готовятся открыть после ремонта Кировский мост через реку Тобол. Накануне открытия пригнанная техника и рабочие наносят разметку, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «На свежее дорожное покрытие наносят разметку. Мост будут открывать первого июня», — процитировал рабочих на объекте корреспондент. На объекте проводят завершающие работы. Движение для транспортных средств до сих пор закрыто. Пока по мосту курганцы идут лишь в пешем порядке. На мосту установлены светильники, знак ограничения скорости не более 40 км/ч, искусственные неровности перед пешеходным переходом. Мост был закрыт на ремонт в августе 2022 года. Стоимость его ремонта составляла около 60 млн рублей. Редакция URA.RU обратилась в мэрию для уточнения сроков открытия моста после ремонта. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожаров в Кургане открыли проезд по ремонтируемому мосту. Также появилось видео, как курганцы рисковали жизнями, переходя строящийся мост через Тобол. Отремонтированный курганский мост готовят к открытию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане готовятся открыть после ремонта Кировский мост через реку Тобол. Накануне открытия пригнанная техника и рабочие наносят разметку, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «На свежее дорожное покрытие наносят разметку. Мост будут открывать первого июня», — процитировал рабочих на объекте корреспондент. На объекте проводят завершающие работы. Движение для транспортных средств до сих пор закрыто. Пока по мосту курганцы идут лишь в пешем порядке. На мосту установлены светильники, знак ограничения скорости не более 40 км/ч, искусственные неровности перед пешеходным переходом. Мост был закрыт на ремонт в августе 2022 года. Стоимость его ремонта составляла около 60 млн рублей. Редакция URA.RU обратилась в мэрию для уточнения сроков открытия моста после ремонта. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожаров в Кургане открыли проезд по ремонтируемому мосту. Также появилось видео, как курганцы рисковали жизнями, переходя строящийся мост через Тобол.