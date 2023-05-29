В Кургане готовятся открыть после ремонта Кировский мост через реку Тобол. Накануне открытия пригнанная техника и рабочие наносят разметку, сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«На свежее дорожное покрытие наносят разметку. Мост будут открывать первого июня», — процитировал рабочих на объекте корреспондент. На объекте проводят завершающие работы.
Движение для транспортных средств до сих пор закрыто. Пока по мосту курганцы идут лишь в пешем порядке. На мосту установлены светильники, знак ограничения скорости не более 40 км/ч, искусственные неровности перед пешеходным переходом.
Мост был закрыт на ремонт в августе 2022 года. Стоимость его ремонта составляла около 60 млн рублей. Редакция URA.RU обратилась в мэрию для уточнения сроков открытия моста после ремонта. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожаров в Кургане открыли проезд по ремонтируемому мосту. Также появилось видео, как курганцы рисковали жизнями, переходя строящийся мост через Тобол.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.