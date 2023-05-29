29 мая 2023

На Кировский мост в Кургане перед открытием нагнали технику. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган
В Кургане готовят мост к открытию после ремонта Фото:

В Кургане готовятся открыть после ремонта Кировский мост через реку Тобол. Накануне открытия пригнанная техника и рабочие наносят разметку, сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«На свежее дорожное покрытие наносят разметку. Мост будут открывать первого июня», — процитировал рабочих на объекте корреспондент. На объекте проводят завершающие работы.

Движение для транспортных средств до сих пор закрыто. Пока по мосту курганцы идут лишь в пешем порядке. На мосту установлены светильники, знак ограничения скорости не более 40 км/ч, искусственные неровности перед пешеходным переходом.

Мост был закрыт на ремонт в августе 2022 года. Стоимость его ремонта составляла около 60 млн рублей. Редакция URA.RU обратилась в мэрию для уточнения сроков открытия моста после ремонта. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожаров в Кургане открыли проезд по ремонтируемому мосту. Также появилось видео, как курганцы рисковали жизнями, переходя строящийся мост через Тобол.

Кировский мост. Курган
Отремонтированный курганский мост готовят к открытию
Фото:

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В Кургане готовятся открыть после ремонта Кировский мост через реку Тобол. Накануне открытия пригнанная техника и рабочие наносят разметку, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «На свежее дорожное покрытие наносят разметку. Мост будут открывать первого июня», — процитировал рабочих на объекте корреспондент. На объекте проводят завершающие работы. Движение для транспортных средств до сих пор закрыто. Пока по мосту курганцы идут лишь в пешем порядке. На мосту установлены светильники, знак ограничения скорости не более 40 км/ч, искусственные неровности перед пешеходным переходом. Мост был закрыт на ремонт в августе 2022 года. Стоимость его ремонта составляла около 60 млн рублей. Редакция URA.RU обратилась в мэрию для уточнения сроков открытия моста после ремонта. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожаров в Кургане открыли проезд по ремонтируемому мосту. Также появилось видео, как курганцы рисковали жизнями, переходя строящийся мост через Тобол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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