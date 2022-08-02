02 августа 2022

В Кургане аварийный мост обнесли бетонным забором. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост закрыт. Курган
Мост перекрыли 3 августа Фото:

В Кургане Кировский мост, который закрыли на ремонт, огородили бетонным забором. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«На въезде стоят запрещающие знаки и бетонный забор. Пешеходы пока продолжают ходить», — рассказал корреспондент.

Мост, который губернатор Курганской области Вадим Шумков называл небезопасным и неопрятным, планировали закрыть утром 2 августа. Вечером того же дня по нему продолжали ездить машины, а запрещающие движение знаки стояли на обочине. Позже в мэрии ответили, что время закрытия моста перенесли на утро 3 августа. Мост планируют закрыть на год. Стоимость его ремонта составит более 60 млн рублей.

Кировский мост закрыт. Курган
Машины уже не могут проехать по мосту
Фото:
Кировский мост закрыт. Курган
Для пешеходов мост пока доступен
Фото:
Кировский мост закрыт. Курган
Планируется, что мост отремонтируют за год
Фото:
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В Кургане Кировский мост, который закрыли на ремонт, огородили бетонным забором. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На въезде стоят запрещающие знаки и бетонный забор. Пешеходы пока продолжают ходить», — рассказал корреспондент. Мост, который губернатор Курганской области Вадим Шумков называл небезопасным и неопрятным, планировали закрыть утром 2 августа. Вечером того же дня по нему продолжали ездить машины, а запрещающие движение знаки стояли на обочине. Позже в мэрии ответили, что время закрытия моста перенесли на утро 3 августа. Мост планируют закрыть на год. Стоимость его ремонта составит более 60 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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