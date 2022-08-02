В Кургане аварийный мост обнесли бетонным забором. Фото, видео

03 августа 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Мост перекрыли 3 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане Кировский мост, который закрыли на ремонт, огородили бетонным забором. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На въезде стоят запрещающие знаки и бетонный забор. Пешеходы пока продолжают ходить», — рассказал корреспондент. Мост, который губернатор Курганской области Вадим Шумков называл небезопасным и неопрятным, планировали закрыть утром 2 августа. Вечером того же дня по нему продолжали ездить машины, а запрещающие движение знаки стояли на обочине. Позже в мэрии ответили, что время закрытия моста перенесли на утро 3 августа. Мост планируют закрыть на год. Стоимость его ремонта составит более 60 млн рублей. Машины уже не могут проехать по мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для пешеходов мост пока доступен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Планируется, что мост отремонтируют за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане Кировский мост, который закрыли на ремонт, огородили бетонным забором. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На въезде стоят запрещающие знаки и бетонный забор. Пешеходы пока продолжают ходить», — рассказал корреспондент. Мост, который губернатор Курганской области Вадим Шумков называл небезопасным и неопрятным, планировали закрыть утром 2 августа. Вечером того же дня по нему продолжали ездить машины, а запрещающие движение знаки стояли на обочине. Позже в мэрии ответили, что время закрытия моста перенесли на утро 3 августа. Мост планируют закрыть на год. Стоимость его ремонта составит более 60 млн рублей.