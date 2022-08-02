Мост перекрыли 3 августа
В Кургане Кировский мост, который закрыли на ремонт, огородили бетонным забором. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«На въезде стоят запрещающие знаки и бетонный забор. Пешеходы пока продолжают ходить», — рассказал корреспондент.
Мост, который губернатор Курганской области Вадим Шумков называл небезопасным и неопрятным, планировали закрыть утром 2 августа. Вечером того же дня по нему продолжали ездить машины, а запрещающие движение знаки стояли на обочине. Позже в мэрии ответили, что время закрытия моста перенесли на утро 3 августа. Мост планируют закрыть на год. Стоимость его ремонта составит более 60 млн рублей.
Машины уже не могут проехать по мосту
Для пешеходов мост пока доступен
Планируется, что мост отремонтируют за год
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