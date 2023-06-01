В Тюменской области зафиксировали беспрецедентный рост промышленности

В Тюменской области на треть вырос объем промышленного производства по сравнению с апрелем 2022 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Моор со ссылкой на предварительные данные Росстата.
«Объем промышленного производства в Тюменской области в апреле 2023 года вырос на 37% по сравнению с апрелем прошлого года. На четверть увеличилась добыча полезных ископаемых. Таковы предварительные данные Росстата», — сказано в публикации главы региона.
За достойный результат губернатор поблагодарил тюменских промышленников. «Это заслуга тюменских предпринимателей, инженеров и рабочих. Они дают достойный ответ на антироссийские экономические санкции. Спасибо за ваш труд, земляки!» — заключил Александр Моор.
Ранее Александр Моор заявил, что индекс промышленного производства (ИПП) в Тюменской области за год показал рост на 2,9% и составил 102,9%. Самыми быстрорастущими сферами стали производство компьютеров и оптики, а также машин.
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