01 июня 2023

В Тюменской области зафиксировали беспрецедентный рост промышленности

Объем промышленного производства в Тюменской области вырос на 37%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, промышленность, завод, импортозамещение, предприятие, гайка, производство, htpmf
Объем промышленного производства в Тюменской области увеличился на треть Фото:

В Тюменской области на треть вырос объем промышленного производства по сравнению с апрелем 2022 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Моор со ссылкой на предварительные данные Росстата.

«Объем промышленного производства в Тюменской области в апреле 2023 года вырос на 37% по сравнению с апрелем прошлого года. На четверть увеличилась добыча полезных ископаемых. Таковы предварительные данные Росстата», — сказано в публикации главы региона.

За достойный результат губернатор поблагодарил тюменских промышленников. «Это заслуга тюменских предпринимателей, инженеров и рабочих. Они дают достойный ответ на антироссийские экономические санкции. Спасибо за ваш труд, земляки!» — заключил Александр Моор.

Ранее Александр Моор заявил, что индекс промышленного производства (ИПП) в Тюменской области за год показал рост на 2,9% и составил 102,9%. Самыми быстрорастущими сферами стали производство компьютеров и оптики, а также машин.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области на треть вырос объем промышленного производства по сравнению с апрелем 2022 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Моор со ссылкой на предварительные данные Росстата. «Объем промышленного производства в Тюменской области в апреле 2023 года вырос на 37% по сравнению с апрелем прошлого года. На четверть увеличилась добыча полезных ископаемых. Таковы предварительные данные Росстата», — сказано в публикации главы региона. За достойный результат губернатор поблагодарил тюменских промышленников. «Это заслуга тюменских предпринимателей, инженеров и рабочих. Они дают достойный ответ на антироссийские экономические санкции. Спасибо за ваш труд, земляки!» — заключил Александр Моор. Ранее Александр Моор заявил, что индекс промышленного производства (ИПП) в Тюменской области за год показал рост на 2,9% и составил 102,9%. Самыми быстрорастущими сферами стали производство компьютеров и оптики, а также машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...