В Тюменской области зафиксировали беспрецедентный рост промышленности

Объем промышленного производства в Тюменской области вырос на 37%

02 июня 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Объем промышленного производства в Тюменской области увеличился на треть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области на треть вырос объем промышленного производства по сравнению с апрелем 2022 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Моор со ссылкой на предварительные данные Росстата. «Объем промышленного производства в Тюменской области в апреле 2023 года вырос на 37% по сравнению с апрелем прошлого года. На четверть увеличилась добыча полезных ископаемых. Таковы предварительные данные Росстата», — сказано в публикации главы региона. За достойный результат губернатор поблагодарил тюменских промышленников. «Это заслуга тюменских предпринимателей, инженеров и рабочих. Они дают достойный ответ на антироссийские экономические санкции. Спасибо за ваш труд, земляки!» — заключил Александр Моор. Ранее Александр Моор заявил, что индекс промышленного производства (ИПП) в Тюменской области за год показал рост на 2,9% и составил 102,9%. Самыми быстрорастущими сферами стали производство компьютеров и оптики, а также машин.

В Тюменской области на треть вырос объем промышленного производства по сравнению с апрелем 2022 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Моор со ссылкой на предварительные данные Росстата. «Объем промышленного производства в Тюменской области в апреле 2023 года вырос на 37% по сравнению с апрелем прошлого года. На четверть увеличилась добыча полезных ископаемых. Таковы предварительные данные Росстата», — сказано в публикации главы региона. За достойный результат губернатор поблагодарил тюменских промышленников. «Это заслуга тюменских предпринимателей, инженеров и рабочих. Они дают достойный ответ на антироссийские экономические санкции. Спасибо за ваш труд, земляки!» — заключил Александр Моор. Ранее Александр Моор заявил, что индекс промышленного производства (ИПП) в Тюменской области за год показал рост на 2,9% и составил 102,9%. Самыми быстрорастущими сферами стали производство компьютеров и оптики, а также машин.