Покорить все мегаполисы: тюменский бизнесмен рассказал о планах по развитию кулинарного сервиса

Сервис предлагает возможность заказать простую и понятную еду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский предприниматель, создатель сервиса «Мой повар», который в Тюмени называют «маркетплейсом еды», намерен в ближайшие месяцы вывести свое приложение на рынки всех мегаполисов России. Об этом Владислав Джурович рассказал URA.RU во время интервью.

«Сейчас сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, нескольких других городах. Когда мы запустимся во всех миллионниках, я смогу говорить, что у меня все получилось и сервис удачно запущен», — поделился бизнесмен.

Однако, это будет лишь этапом работы. Следующим шагом должен стать выход приложения на рынки стран СНГ. «Там высокий спрос на домашнюю еду, и я думаю, все получится», — отметил Джурович.

