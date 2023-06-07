ЦБ ослабил контроль за бизнесом ради импорта значимых товаров 08 июня 2023 в 02:32 Размер текста - 17 + В ЦБ стали спокойнее относиться к сложным платежным схемам ради параллельного импорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сложные платежные схемы стали реже оцениваться Центробанком, как попытки обналичить и вывести деньги за границу. Россияне придумывают такие схемы, чтобы обойти ограничения от стран Запада и обеспечить импорт значимых товаров, заявил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. «Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши „фильтры“ немного ослабили», — передает слова Ильи Ясинского РБК. Россияне стали открывать корреспондентские счета в дружественных РФ странах для обхода санкций Запада. По словам адвоката Ильи Рыжакова, сейчас бизнесмены стали чаще выбирать более сложные финансовые схемы через посредников. Страны Евросоюза и США ввели ряд ограничений на Россию после начала спецоперации на Украине. После ухода части иностранных компаний в РФ начали развивать параллельный импорт и собственное производство. URA.RU подробно рассказывало, как в нынешних условиях организован ввоз товаров в Россию. Сложные платежные схемы стали реже оцениваться Центробанком, как попытки обналичить и вывести деньги за границу. Россияне придумывают такие схемы, чтобы обойти ограничения от стран Запада и обеспечить импорт значимых товаров, заявил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. «Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши „фильтры“ немного ослабили», — передает слова Ильи Ясинского РБК. Россияне стали открывать корреспондентские счета в дружественных РФ странах для обхода санкций Запада. По словам адвоката Ильи Рыжакова, сейчас бизнесмены стали чаще выбирать более сложные финансовые схемы через посредников. Страны Евросоюза и США ввели ряд ограничений на Россию после начала спецоперации на Украине. После ухода части иностранных компаний в РФ начали развивать параллельный импорт и собственное производство. URA.RU подробно рассказывало, как в нынешних условиях организован ввоз товаров в Россию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям