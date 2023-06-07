07 июня 2023

ЦБ ослабил контроль за бизнесом ради импорта значимых товаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В ЦБ стали спокойнее относиться к сложным платежным схемам ради параллельного импорта Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Сложные платежные схемы стали реже оцениваться Центробанком, как попытки обналичить и вывести деньги за границу. Россияне придумывают такие схемы, чтобы обойти ограничения от стран Запада и обеспечить импорт значимых товаров, заявил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

«Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши „фильтры“ немного ослабили», — передает слова Ильи Ясинского РБК.

Россияне стали открывать корреспондентские счета в дружественных РФ странах для обхода санкций Запада. По словам адвоката Ильи Рыжакова, сейчас бизнесмены стали чаще выбирать более сложные финансовые схемы через посредников.

Страны Евросоюза и США ввели ряд ограничений на Россию после начала спецоперации на Украине. После ухода части иностранных компаний в РФ начали развивать параллельный импорт и собственное производство. URA.RU подробно рассказывало, как в нынешних условиях организован ввоз товаров в Россию.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сложные платежные схемы стали реже оцениваться Центробанком, как попытки обналичить и вывести деньги за границу. Россияне придумывают такие схемы, чтобы обойти ограничения от стран Запада и обеспечить импорт значимых товаров, заявил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. «Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши „фильтры“ немного ослабили», — передает слова Ильи Ясинского РБК. Россияне стали открывать корреспондентские счета в дружественных РФ странах для обхода санкций Запада. По словам адвоката Ильи Рыжакова, сейчас бизнесмены стали чаще выбирать более сложные финансовые схемы через посредников. Страны Евросоюза и США ввели ряд ограничений на Россию после начала спецоперации на Украине. После ухода части иностранных компаний в РФ начали развивать параллельный импорт и собственное производство. URA.RU подробно рассказывало, как в нынешних условиях организован ввоз товаров в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...