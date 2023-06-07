ЦБ ослабил контроль за бизнесом ради импорта значимых товаров

Сложные платежные схемы стали реже оцениваться Центробанком, как попытки обналичить и вывести деньги за границу. Россияне придумывают такие схемы, чтобы обойти ограничения от стран Запада и обеспечить импорт значимых товаров, заявил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
«Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши „фильтры“ немного ослабили», — передает слова Ильи Ясинского РБК.
Россияне стали открывать корреспондентские счета в дружественных РФ странах для обхода санкций Запада. По словам адвоката Ильи Рыжакова, сейчас бизнесмены стали чаще выбирать более сложные финансовые схемы через посредников.
Страны Евросоюза и США ввели ряд ограничений на Россию после начала спецоперации на Украине. После ухода части иностранных компаний в РФ начали развивать параллельный импорт и собственное производство. URA.RU подробно рассказывало, как в нынешних условиях организован ввоз товаров в Россию.
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