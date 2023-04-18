Какие автомобили можно купить в России в 2023 году

18 апреля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

В России можно купить Lada Granta дешевле 700 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности РФ стала развивать параллельный импорт и собственное производство после ухода иностранных компаний с российского рынка. URA.RU приводит список автомобилей, которые можно купить в 2023 году. Параллельный импорт Такой тип ввоза продукции происходит через посредников без согласия с производителем. Например, Россия стала закупать автомобили через Китай, Индию, Беларусь, Казахстан и другие дружественные страны. Все лицензии и сертификаты на машины сохраняются. Однако при параллельном импорте пропадает бесплатная заводская гарантия от производителя. 19 апреля 2022 года Минпромторг разрешил ввоз в Россию следующих брендов: Volkswage, Skoda, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Honda, BMW, Audi, Mercedes-Benz. На данный момент цена на Toyota Corolla стартует от 1 955 000 рублей, а на Nissan Almera — от 550 000 рублей. По данным «Автостат Инфо», которые опубликованы в telegram-канале, в марте 2023 года машины японской марки Toyota стали самыми часто продаваемыми в России. В этот месяц на учет встало 1707 машин. Второе место по продажам занимает корейская марка Hyundai. На нее приходится 724 зарегистрирован машин. Третьей по популярности в марте 2023 года стала баварская марка BMW с 649 новыми машинами в России. Отечественный автопром «Москвич 3» в автосалоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ноябре 2022 года Завод «Москвич» запустил производство нового кроссовера «Москвич 3» и электроавтомобилей. Спустя время первые электрокары «Москвич» попали на рынок. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что цены на них сильно завышены. На данный момент цена на «Москвич 3» стартует от 2 035 000 рублей. Кроме нового «Москвича» в России можно купить машины фирмы Lada. Lada Granta от 678 300 рублей

Lada Niva Legend от 821 900 рублей

Lada Niva Travel от 1 014 900 рублей

Lada Vesta от 1 121 900 рублей Какие машины завозят из Китая После корректировки рынка автомобилей россияне стали больше покупать китайских машин. По данным «Росгосстраха», в России за первые месяцы 2023 года выросло количество регистрация китайских машин на 40%. Самыми популярными среди них остаются Chery, Haval, Geely, Exeed и Omoda. У официального дилера цена на Chery Tiggo 4 стартует от 1 700 000 рублей, а за машину Geely Coolray — от 1 930 000 рублей. «Уже сейчас договоры каско заключаются автовладельцами из России не только на „народные“, то есть массовые китайские модели, но и на достаточно редкие в нашей стране экземпляры — например, электромобили премиум-класса Voyah Free», — передает интернет-издание News.ru данные «Росгосстраха». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

РФ стала развивать параллельный импорт и собственное производство после ухода иностранных компаний с российского рынка. URA.RU приводит список автомобилей, которые можно купить в 2023 году. Такой тип ввоза продукции происходит через посредников без согласия с производителем. Например, Россия стала закупать автомобили через Китай, Индию, Беларусь, Казахстан и другие дружественные страны. Все лицензии и сертификаты на машины сохраняются. Однако при параллельном импорте пропадает бесплатная заводская гарантия от производителя. 19 апреля 2022 года Минпромторг разрешил ввоз в Россию следующих брендов: Volkswage, Skoda, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Honda, BMW, Audi, Mercedes-Benz. На данный момент цена на Toyota Corolla стартует от 1 955 000 рублей, а на Nissan Almera — от 550 000 рублей. По данным «Автостат Инфо», которые опубликованы в telegram-канале, в марте 2023 года машины японской марки Toyota стали самыми часто продаваемыми в России. В этот месяц на учет встало 1707 машин. Второе место по продажам занимает корейская марка Hyundai. На нее приходится 724 зарегистрирован машин. Третьей по популярности в марте 2023 года стала баварская марка BMW с 649 новыми машинами в России. В ноябре 2022 года Завод «Москвич» запустил производство нового кроссовера «Москвич 3» и электроавтомобилей. Спустя время первые электрокары «Москвич» попали на рынок. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что цены на них сильно завышены. На данный момент цена на «Москвич 3» стартует от 2 035 000 рублей. Кроме нового «Москвича» в России можно купить машины фирмы Lada. После корректировки рынка автомобилей россияне стали больше покупать китайских машин. По данным «Росгосстраха», в России за первые месяцы 2023 года выросло количество регистрация китайских машин на 40%. Самыми популярными среди них остаются Chery, Haval, Geely, Exeed и Omoda. У официального дилера цена на Chery Tiggo 4 стартует от 1 700 000 рублей, а за машину Geely Coolray — от 1 930 000 рублей. «Уже сейчас договоры каско заключаются автовладельцами из России не только на „народные“, то есть массовые китайские модели, но и на достаточно редкие в нашей стране экземпляры — например, электромобили премиум-класса Voyah Free», — передает интернет-издание News.ru данные «Росгосстраха».