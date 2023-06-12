Глава МАГАТЭ заявил, что едет к Зеленскому обсудить ЗАЭС

12 июня 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Рафаэль Гросси собирается провести встречу с Владимиром Зеленским Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси направляется на Украину, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и оценить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал сам Рафаэль Гросси. «На пути на Украину для встречи с президентом Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на ЗАЭС», — написал Гросси в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Он добавил, что собирается представить программу помощи после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси направляется на Украину, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и оценить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал сам Рафаэль Гросси. «На пути на Украину для встречи с президентом Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на ЗАЭС», — написал Гросси в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Он добавил, что собирается представить программу помощи после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.