Глава МАГАТЭ заявил, что едет к Зеленскому обсудить ЗАЭС

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. stock, stock, Гросси Рафаэль
Рафаэль Гросси собирается провести встречу с Владимиром Зеленским Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси направляется на Украину, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и оценить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал сам Рафаэль Гросси.

«На пути на Украину для встречи с президентом Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на ЗАЭС», — написал Гросси в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Он добавил, что собирается представить программу помощи после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси направляется на Украину, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и оценить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал сам Рафаэль Гросси. «На пути на Украину для встречи с президентом Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на ЗАЭС», — написал Гросси в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Он добавил, что собирается представить программу помощи после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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