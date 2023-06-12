Глава МАГАТЭ заявил, что едет к Зеленскому обсудить ЗАЭС

Рафаэль Гросси собирается провести встречу с Владимиром Зеленским
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси направляется на Украину, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и оценить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал сам Рафаэль Гросси.
«На пути на Украину для встречи с президентом Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на ЗАЭС», — написал Гросси в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Он добавил, что собирается представить программу помощи после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.
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