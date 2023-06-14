14 июня 2023

Жители Курганской области обвинили дорожников в разрушении трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога на Озерск Челябинск, яма, ухабы
Трасса в Курганской области разрушилась из-за дорожной компании, уверены местные жители (архивное фото) Фото:

Трасса до села Светлый Дол в Курганской области пришла в аварийное состояние по вине дорожной компании. Так считают местные жители.

«Огромная яма по ширине всей дороги находится между старой белозерской свалкой и мусороперегрузочной станцией „Белозерская“. <…> По дороге ездят „тонары“ и большегрузы, которые доставляют материалы для строительства другой дороги. Из-за этого эта дорога превратилась в аварийную, она вся разбита», — сообщение от местных жителей опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское».

По их мнению, теперь скорая помощь или машины МЧС будут добираться дольше к месту вызова. А проживающие в западной части Белозерского округа оказались практически отрезаны, от окружного центра. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию территории с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступал.

Ранее жители Шадринского округа пожаловались на провал на автодороге Тюриково — Красномыльское. По заверениям граждан, дыра образовалась через неделю после ремонта трассы.

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Трасса до села Светлый Дол в Курганской области пришла в аварийное состояние по вине дорожной компании. Так считают местные жители. «Огромная яма по ширине всей дороги находится между старой белозерской свалкой и мусороперегрузочной станцией „Белозерская“. <…> По дороге ездят „тонары“ и большегрузы, которые доставляют материалы для строительства другой дороги. Из-за этого эта дорога превратилась в аварийную, она вся разбита», — сообщение от местных жителей опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское». По их мнению, теперь скорая помощь или машины МЧС будут добираться дольше к месту вызова. А проживающие в западной части Белозерского округа оказались практически отрезаны, от окружного центра. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию территории с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступал. Ранее жители Шадринского округа пожаловались на провал на автодороге Тюриково — Красномыльское. По заверениям граждан, дыра образовалась через неделю после ремонта трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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