Жители Курганской области обвинили дорожников в разрушении трассы

Трасса в Курганской области разрушилась из-за дорожной компании, уверены местные жители (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трасса до села Светлый Дол в Курганской области пришла в аварийное состояние по вине дорожной компании. Так считают местные жители.

«Огромная яма по ширине всей дороги находится между старой белозерской свалкой и мусороперегрузочной станцией „Белозерская“. <…> По дороге ездят „тонары“ и большегрузы, которые доставляют материалы для строительства другой дороги. Из-за этого эта дорога превратилась в аварийную, она вся разбита», — сообщение от местных жителей опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское».

По их мнению, теперь скорая помощь или машины МЧС будут добираться дольше к месту вызова. А проживающие в западной части Белозерского округа оказались практически отрезаны, от окружного центра. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию территории с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступал.

Ранее жители Шадринского округа пожаловались на провал на автодороге Тюриково — Красномыльское. По заверениям граждан, дыра образовалась через неделю после ремонта трассы.