07 июня 2023

На курганской трассе образовалась дыра через неделю после ремонта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, яма на проезжей части, лужа на дороге, плохая дорога, разбитая дорога, карчевская роща
На курганской трассе после ремонта нашли свежую яму Фото:

Жители Шадринского округа (Курганская область) пожаловались на провал в автодороге Тюриково — Красномыльское. По заверениям граждан, дыра образовалась через неделю после проведенного ремонта участка. Информация появилась в местных соцсетях.

«Трасса Тюриково — Красномыльское, будьте осторожнее! Асфальт провалился», — сообщается в паблике «Шадринск Регион 45» соцсети «ВКонтакте». Комментаторы заметили, что на данном участке неделю назад был проведен ремонт, однако образовался новый провал.

На сообщение отреагировали в областном департаменте строительства. Представители организации сообщили, что содержание дороги находится в компетенции «Курганавтодора». Дорожникам направят запрос, ответ пообещали опубликовать до 14 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы раскритиковали ремонт дороги, которую губернатор Вадим Шумков называл экономным. По объездной дороги вокруг святилища Савин, засыпанной щебнем, трудно ехать на машинах, пожаловались очевидцы.

Курганцы пожаловались, что после ремонта на трассе образовалась дыра
Курганцы пожаловались, что после ремонта на трассе образовалась дыра

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Жители Шадринского округа (Курганская область) пожаловались на провал в автодороге Тюриково — Красномыльское. По заверениям граждан, дыра образовалась через неделю после проведенного ремонта участка. Информация появилась в местных соцсетях. «Трасса Тюриково — Красномыльское, будьте осторожнее! Асфальт провалился», — сообщается в паблике «Шадринск Регион 45» соцсети «ВКонтакте». Комментаторы заметили, что на данном участке неделю назад был проведен ремонт, однако образовался новый провал. На сообщение отреагировали в областном департаменте строительства. Представители организации сообщили, что содержание дороги находится в компетенции «Курганавтодора». Дорожникам направят запрос, ответ пообещали опубликовать до 14 июня. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы раскритиковали ремонт дороги, которую губернатор Вадим Шумков называл экономным. По объездной дороги вокруг святилища Савин, засыпанной щебнем, трудно ехать на машинах, пожаловались очевидцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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