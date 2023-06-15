15 июня 2023

В Перми монтажнику на обшивку лоджий готовы платить 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Промышленный альпинист на объекте. Пермь , промышленный альпинист, альпинизм промышленный, альпинист, альпинист промышленный
Вакансия промышленного альпиниста вошла в число самых высокооплачиваемых в июне Фото:

Монтажнику обшивки лоджий в Перми в месяц готовы платить до 150 тысяч рублей. Рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в июне изучил сервис «Работа.ру». В пресс-службе сервиса URA.RU сообщили, что больше 100 тысяч в месяц могут зарабатывать также машинист двигателей внутреннего сгорания и водитель самосвала.

«Одна из самых высоких заработных плат в Пермском крае доступна монтажнику на обшивку лоджий — до 150 000 рублей. Сотрудник будет заниматься утеплением, остеклением и отделкой балконов деревянной вагонкой, паркетом, ламинатом, МДФ, а также изготовлением шкафов», — поясняет сервис «Работа.ру».

Соискатели на данную вакансию должны иметь опыт работы монтажником. По итогам работы сотрудникам обещают выплачивать премии. Машинисту дизельно-генераторных установок доступен доход до 139 000 рублей доступен. В обязанности специалиста будет входить эксплуатация и обслуживание двигателей, а также производство оперативных переключений.

Также в Перми ищут водителя самосвала на зарплату 130 000 рублей и промышленного альпиниста, которому готовы платить до 100 000 рублей в месяц. Работодатель готов рассмотреть соискателя на указанную вакансию без опыта с последующим трудоустройством, отмечают представители «Работа.ру».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Монтажнику обшивки лоджий в Перми в месяц готовы платить до 150 тысяч рублей. Рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в июне изучил сервис «Работа.ру». В пресс-службе сервиса URA.RU сообщили, что больше 100 тысяч в месяц могут зарабатывать также машинист двигателей внутреннего сгорания и водитель самосвала. «Одна из самых высоких заработных плат в Пермском крае доступна монтажнику на обшивку лоджий — до 150 000 рублей. Сотрудник будет заниматься утеплением, остеклением и отделкой балконов деревянной вагонкой, паркетом, ламинатом, МДФ, а также изготовлением шкафов», — поясняет сервис «Работа.ру». Соискатели на данную вакансию должны иметь опыт работы монтажником. По итогам работы сотрудникам обещают выплачивать премии. Машинисту дизельно-генераторных установок доступен доход до 139 000 рублей доступен. В обязанности специалиста будет входить эксплуатация и обслуживание двигателей, а также производство оперативных переключений. Также в Перми ищут водителя самосвала на зарплату 130 000 рублей и промышленного альпиниста, которому готовы платить до 100 000 рублей в месяц. Работодатель готов рассмотреть соискателя на указанную вакансию без опыта с последующим трудоустройством, отмечают представители «Работа.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...