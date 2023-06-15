В Перми монтажнику на обшивку лоджий готовы платить 150 тысяч рублей

Монтажнику обшивки лоджий в Перми в месяц готовы платить до 150 тысяч рублей. Рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в июне изучил сервис «Работа.ру». В пресс-службе сервиса URA.RU сообщили, что больше 100 тысяч в месяц могут зарабатывать также машинист двигателей внутреннего сгорания и водитель самосвала.
«Одна из самых высоких заработных плат в Пермском крае доступна монтажнику на обшивку лоджий — до 150 000 рублей. Сотрудник будет заниматься утеплением, остеклением и отделкой балконов деревянной вагонкой, паркетом, ламинатом, МДФ, а также изготовлением шкафов», — поясняет сервис «Работа.ру».
Соискатели на данную вакансию должны иметь опыт работы монтажником. По итогам работы сотрудникам обещают выплачивать премии. Машинисту дизельно-генераторных установок доступен доход до 139 000 рублей доступен. В обязанности специалиста будет входить эксплуатация и обслуживание двигателей, а также производство оперативных переключений.
Также в Перми ищут водителя самосвала на зарплату 130 000 рублей и промышленного альпиниста, которому готовы платить до 100 000 рублей в месяц. Работодатель готов рассмотреть соискателя на указанную вакансию без опыта с последующим трудоустройством, отмечают представители «Работа.ру».
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