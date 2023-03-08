В Пермском крае назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

В Пермском крае самую высокую зарплату в марте 2023 года предлагают менеджеру стройматериалов, электрогазосварщику и токарю-расточнику. Им готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики сервиса «Работа.ру».
«До 150 000 рублей может зарабатывать менеджер по продаже строительных материалов. На зарплату в 120 тысяч рублей может претендовать электрогазосварщик, который возьмет на себя ручную аргонно-дуговую сварку под неразрушающий контроль. Токарь-расточник — такому специалисту готовы платить от 110 000 рублей за вахту», — рассказали URA.RU аналитики сервиса.
Кроме того, в топ вошли вакансии маляра и специалиста по продаже горно-шахтного оборудования с зарплатами в 90 тысяч рублей, а также вакансия повара японской кухни. Ему предлагают заработную плату в 70 тысяч рублей. Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» составили февральский рейтинг самых высокооплачиваемых пермских вакансий. В него вошли профессии программиста, менеджера и электромонтера.
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