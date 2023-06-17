Песков объяснил, от чего будут зависеть границы «санитарной зоны» на Украине

Песков заявил, что границы «санитарной зоны» зависят от дальности вооружений Украины

17 июня 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Процесс создания «санитарной зоны» длится более полутора лет, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Границы «санитарной зоны», которые позволят не допустить обстрел мирных граждан России, будут зависеть от дальности вооружений Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«[Границы „санитарной зоны“] зависят от того, какие виды вооружений находятся в Украине. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это различие», — рассказал Песков. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что основной целью является невозможность украинского оружия доставать до российских граждан. Песков добавил, что процесс создания такой зоны длится уже более полутора лет. «Не может быть ни новой, ни старой [„санитарной зоны“], она может быть только одна», — заключил Песков. Ранее Песков объяснил идею президента России Владимира Путина о «санитарной зоне». По словам пресс-секретаря, в зоне будет отсутствовать военная инфраструктура, по которой могут бить ВСУ.

Границы «санитарной зоны», которые позволят не допустить обстрел мирных граждан России, будут зависеть от дальности вооружений Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Границы „санитарной зоны“] зависят от того, какие виды вооружений находятся в Украине. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это различие», — рассказал Песков. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что основной целью является невозможность украинского оружия доставать до российских граждан. Песков добавил, что процесс создания такой зоны длится уже более полутора лет. «Не может быть ни новой, ни старой [„санитарной зоны“], она может быть только одна», — заключил Песков. Ранее Песков объяснил идею президента России Владимира Путина о «санитарной зоне». По словам пресс-секретаря, в зоне будет отсутствовать военная инфраструктура, по которой могут бить ВСУ.