Кремль объяснил идею Путина о санитарной зоне

Песков: санитарная зона защитит россиян от обстрелов ВСУ дальнобойным оружием
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
«Санитарная зона» будет расширяться по мере появления у ВСУ нового оружия, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В «санитарной зоне», которую предложил создать президент России Владимир Путин в зоне спецоперации, будет отсутствовать военная инфраструктура, по которой могут бить ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что это необходимо для защиты мирных граждан.

«Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму осуществляют обстрелы бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан. Чтобы обеспечить безопасность [гражданского населения] по мере того, как у киевского режима проявляется более дальнобойное вооружение, придется военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Путин заявил, что вопрос о создании «санитарной зоны» в зоне СВО будет рассмотрен в том случае, если продолжатся прилеты по территории России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что такая демилитаризованная зона должна проходить по границам Львова. Военный эксперт Игорь Коротченко предположил, что из-за атак Киева «санитарная зона» будет распространяться на территорию Украины на глубину 150 километров.

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В «санитарной зоне», которую предложил создать президент России Владимир Путин в зоне спецоперации, будет отсутствовать военная инфраструктура, по которой могут бить ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что это необходимо для защиты мирных граждан. «Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму осуществляют обстрелы бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан. Чтобы обеспечить безопасность [гражданского населения] по мере того, как у киевского режима проявляется более дальнобойное вооружение, придется военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин заявил, что вопрос о создании «санитарной зоны» в зоне СВО будет рассмотрен в том случае, если продолжатся прилеты по территории России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что такая демилитаризованная зона должна проходить по границам Львова. Военный эксперт Игорь Коротченко предположил, что из-за атак Киева «санитарная зона» будет распространяться на территорию Украины на глубину 150 километров.
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