Более 30 жителей Белгородской области вернули из плена ВСУ

О возвращении из плена жителей Белгородской области сообщила Татьяна Москалькова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из украинского плена возвращены более 30 жителей Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«На сегодняшний день более 30 белгородцев вернулись в свои семьи», — сообщила Москалькова. Ее слова передает ТАСС. По ее словам, это не все жители региона, которых удалось вернуть из плена.
Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 11 июня. Тогда из плена ВСУ в Россию вернулись 94 военнослужащих. Их доставили в больницу для лечения и реабилитации.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!