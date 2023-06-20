Более 30 жителей Белгородской области вернули из плена ВСУ

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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, военнослужащий, мобилизация, мобилизованные
О возвращении из плена жителей Белгородской области сообщила Татьяна Москалькова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из украинского плена возвращены более 30 жителей Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«На сегодняшний день более 30 белгородцев вернулись в свои семьи», — сообщила Москалькова. Ее слова передает ТАСС. По ее словам, это не все жители региона, которых удалось вернуть из плена.

Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 11 июня. Тогда из плена ВСУ в Россию вернулись 94 военнослужащих. Их доставили в больницу для лечения и реабилитации.

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Из украинского плена возвращены более 30 жителей Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «На сегодняшний день более 30 белгородцев вернулись в свои семьи», — сообщила Москалькова. Ее слова передает ТАСС. По ее словам, это не все жители региона, которых удалось вернуть из плена. Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 11 июня. Тогда из плена ВСУ в Россию вернулись 94 военнослужащих. Их доставили в больницу для лечения и реабилитации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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