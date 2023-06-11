Минобороны: в Россию вернутся 94 военнопленных

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Отправка мобилизованных. Тюмень, армия, военные, солдаты, военнослужащие, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Военнослужащие будут доставлены в медучреждения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Россию из зоны спецоперации вернется 94 военнопленных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие будут доставлены в медучреждения и пройдут лечение и реабилитацию.

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В Россию из зоны спецоперации вернется 94 военнопленных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие будут доставлены в медучреждения и пройдут лечение и реабилитацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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