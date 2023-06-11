Минобороны: в Россию вернутся 94 военнопленных

11 июня 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Военнослужащие будут доставлены в медучреждения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Россию из зоны спецоперации вернется 94 военнопленных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие будут доставлены в медучреждения и пройдут лечение и реабилитацию.

В Россию из зоны спецоперации вернется 94 военнопленных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие будут доставлены в медучреждения и пройдут лечение и реабилитацию.