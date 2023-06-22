Shot: в Новой Москве мужчина рукой поймал беспилотник

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, аэро съемка,  дрон
Беспилотник летал над участком мужчины три дня Фото:

В Новой Москве мужчина поймал беспилотный летательный аппарат, который летал над его участком. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Мужчина по фамилии Гроза рукой поймал беспилотник с камерой, который летал возле его участка в Новой Москве. <…> 49-летний житель Московского три дня наблюдал подозрительный коптер над своим участком, где у него идет стройка», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что хозяином территории был пойман черный квадрокоптер с камерой. Сейчас полиция изучает беспилотник и вычисляет его оператора, заявили в СМИ.

Ранее стало известно, что в Новой Москве был сбит беспилотник над деревней Лукино. Также два БПЛА упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье. Еще в начале мая, в связи с атаками ВСУ, в Москве запретили запуск дронов, напоминают «Дни.ру». Позже ограничение распространилось и на весь регион.

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В Новой Москве мужчина поймал беспилотный летательный аппарат, который летал над его участком. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Мужчина по фамилии Гроза рукой поймал беспилотник с камерой, который летал возле его участка в Новой Москве. <…> 49-летний житель Московского три дня наблюдал подозрительный коптер над своим участком, где у него идет стройка», — написали в telegram-канале. Уточняется, что хозяином территории был пойман черный квадрокоптер с камерой. Сейчас полиция изучает беспилотник и вычисляет его оператора, заявили в СМИ. Ранее стало известно, что в Новой Москве был сбит беспилотник над деревней Лукино. Также два БПЛА упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье. Еще в начале мая, в связи с атаками ВСУ, в Москве запретили запуск дронов, напоминают «Дни.ру». Позже ограничение распространилось и на весь регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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