Shot: в Новой Москве мужчина рукой поймал беспилотник

Беспилотник летал над участком мужчины три дня Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Новой Москве мужчина поймал беспилотный летательный аппарат, который летал над его участком. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Мужчина по фамилии Гроза рукой поймал беспилотник с камерой, который летал возле его участка в Новой Москве. <…> 49-летний житель Московского три дня наблюдал подозрительный коптер над своим участком, где у него идет стройка», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что хозяином территории был пойман черный квадрокоптер с камерой. Сейчас полиция изучает беспилотник и вычисляет его оператора, заявили в СМИ.

Ранее стало известно, что в Новой Москве был сбит беспилотник над деревней Лукино. Также два БПЛА упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье. Еще в начале мая, в связи с атаками ВСУ, в Москве запретили запуск дронов, напоминают «Дни.ру». Позже ограничение распространилось и на весь регион.