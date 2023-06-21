Mash: в Новой Москве упал беспилотник. Фото

21 июня 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Беспилотник упал в районе реки Пахра Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU В небе над деревней Лукино в Новой Москве, предположительно, произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об этом сообщили очевидцы. «Взрыв в небе над деревней Лукино в Новой Москве — это упавший беспилотник», — пишет telegram-канал Mash. Там отметили, что на место падения в районе реки Пахра прибыли оперативные службы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. Беспилотник упал в деревне Лукино

В небе над деревней Лукино в Новой Москве, предположительно, произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об этом сообщили очевидцы. «Взрыв в небе над деревней Лукино в Новой Москве — это упавший беспилотник», — пишет telegram-канал Mash. Там отметили, что на место падения в районе реки Пахра прибыли оперативные службы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.