Mash: в Новой Москве упал беспилотник. Фото

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Беспилотник упал в районе реки Пахра Фото:

В небе над деревней Лукино в Новой Москве, предположительно, произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об этом сообщили очевидцы.

«Взрыв в небе над деревней Лукино в Новой Москве — это упавший беспилотник», — пишет telegram-канал Mash. Там отметили, что на место падения в районе реки Пахра прибыли оперативные службы.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Беспилотник упал в деревне Лукино
Беспилотник упал в деревне Лукино

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В небе над деревней Лукино в Новой Москве, предположительно, произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об этом сообщили очевидцы. «Взрыв в небе над деревней Лукино в Новой Москве — это упавший беспилотник», — пишет telegram-канал Mash. Там отметили, что на место падения в районе реки Пахра прибыли оперативные службы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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