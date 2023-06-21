Беспилотник упал в районе реки Пахра
В небе над деревней Лукино в Новой Москве, предположительно, произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об этом сообщили очевидцы.
«Взрыв в небе над деревней Лукино в Новой Москве — это упавший беспилотник», — пишет telegram-канал Mash. Там отметили, что на место падения в районе реки Пахра прибыли оперативные службы.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
Беспилотник упал в деревне Лукино
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