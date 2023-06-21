В Подмосковье упали два беспилотника после взрыва в Новой Москве. Фото

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Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
На месте падения беспилотников работают экстренные службы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Подмосковье упали два беспилотных летательных аппарата в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Незадолго до этого был зафиксирован взрыв над деревней Лукино в Новой Москве, передает telegram-канал 112.

«Еще два БПЛА, предварительно, упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в Подмосковье», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее в небе над деревней Лукино в Новой Москве, предположительно, произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об инциденте сообщали очевидцы.

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В Подмосковье упали два беспилотных летательных аппарата в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Незадолго до этого был зафиксирован взрыв над деревней Лукино в Новой Москве, передает telegram-канал 112. «Еще два БПЛА, предварительно, упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в Подмосковье», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в небе над деревней Лукино в Новой Москве, предположительно, произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об инциденте сообщали очевидцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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