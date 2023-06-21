В Подмосковье упали два беспилотных летательных аппарата в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Незадолго до этого был зафиксирован взрыв над деревней Лукино в Новой Москве, передает telegram-канал 112.
«Еще два БПЛА, предварительно, упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в Подмосковье», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее в небе над деревней Лукино в Новой Москве, предположительно, произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об инциденте сообщали очевидцы.
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