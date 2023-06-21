В Подмосковье упали два беспилотника после взрыва в Новой Москве. Фото

21 июня 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

На месте падения беспилотников работают экстренные службы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Подмосковье упали два беспилотных летательных аппарата в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Незадолго до этого был зафиксирован взрыв над деревней Лукино в Новой Москве, передает telegram-канал 112. «Еще два БПЛА, предварительно, упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в Подмосковье», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в небе над деревней Лукино в Новой Москве, предположительно, произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об инциденте сообщали очевидцы. Фото: telegram-канал 112 Фото: telegram-канал 112

В Подмосковье упали два беспилотных летательных аппарата в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Незадолго до этого был зафиксирован взрыв над деревней Лукино в Новой Москве, передает telegram-канал 112. «Еще два БПЛА, предварительно, упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в Подмосковье», — написали в telegram-канале. Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в небе над деревней Лукино в Новой Москве, предположительно, произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Об инциденте сообщали очевидцы.