В Кургане перевозчик проверил кондуктора, который хамил

Курганский перевозчик проверил кондуктора из-за хамства пожилым пассажирам Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане перевозчик на маршруте №81 провел служебную проверку кондуктора, который хамил пожилым пассажирам. Об этом говорится в ответе на портале «Обратись».

«Перевозчиком ООО „Транссервис“, который работает на маршруте „Художественный музей им. Г. Травникова — сады Иволга“ проведена внутренняя проверка. С кондуктора взята объяснительная», — указано в ответе.

С жалобой на портал обратилась жительница Кургана, заметившая как кондуктор в хамской форме требовала от пожилых людей подойти к ней для оплаты проезда. «Почему же кондуктор заставляет стариков подниматься с мест и идти к ней за билетом, когда она сама могла бы вежливо подойти к пожилым пассажирам и взять с них плату за проезд», — написала горожанка в обращении.

В ответе представителей департамента экономического развития Курганской области сообщается, что перевозчиком уже проведен внеплановый инструктаж с экипажем автобуса в целях повышения качества обслуживания пассажиров. Также перевозчик приносит свои извинения за доставленные неудобства.



Ранее курганцы сняли видео о том, как кондуктор в городском автобусе сначала ссорится с пассажирами, а затем дерется и выталкивает из салона одну из них. Кадры с дракой сотрудника общественного транспорта и пассажиров выложили в городских соцсетях.