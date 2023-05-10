В Кургане кондуктор выбросил пассажирку из автобуса и разбил ей голову. Видео

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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автовокзал, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, автобусный вокзал
Курганский кондуктор выкинул пассажира из автобуса Фото:

Курганцы сняли видео, как кондуктор в городском автобусе сначала ссорится с пассажирами, а затем дерется и выталкивает из салона одну из них. Кадры с дракой сотрудника общественного транспорта и пассажиров выложили в городских соцсетях.

«Ехала в автобусе с пьяным кондуктором. Он ко всем цеплялся! А по итогу в Глинках выбросил из автобуса женщину и разбил ей голову», — сообщила автор поста в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 8 мая на маршруте № 41.

Кондуктор хамил пассажирам в ответ на замечания. На одной из остановок он сцепился с женщиной и вытолкнул ее из салона автобуса. После этого мужчина вернулся в автобус со следами крови, а пострадавшая держалась за голову.

Редакция URA.RU не смогла получить комментарий у представителей перевозчика по имеющемуся номеру телефона. В полиции редакции пояснили, что по данному инциденту было «обращение, зарегистрированное в отделе полиции 1 УМВД России по Кургану».

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Курганцы сняли видео, как кондуктор в городском автобусе сначала ссорится с пассажирами, а затем дерется и выталкивает из салона одну из них. Кадры с дракой сотрудника общественного транспорта и пассажиров выложили в городских соцсетях. «Ехала в автобусе с пьяным кондуктором. Он ко всем цеплялся! А по итогу в Глинках выбросил из автобуса женщину и разбил ей голову», — сообщила автор поста в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 8 мая на маршруте № 41. Кондуктор хамил пассажирам в ответ на замечания. На одной из остановок он сцепился с женщиной и вытолкнул ее из салона автобуса. После этого мужчина вернулся в автобус со следами крови, а пострадавшая держалась за голову. Редакция URA.RU не смогла получить комментарий у представителей перевозчика по имеющемуся номеру телефона. В полиции редакции пояснили, что по данному инциденту было «обращение, зарегистрированное в отделе полиции 1 УМВД России по Кургану».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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