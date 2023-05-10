Курганский кондуктор выкинул пассажира из автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы сняли видео, как кондуктор в городском автобусе сначала ссорится с пассажирами, а затем дерется и выталкивает из салона одну из них. Кадры с дракой сотрудника общественного транспорта и пассажиров выложили в городских соцсетях.

«Ехала в автобусе с пьяным кондуктором. Он ко всем цеплялся! А по итогу в Глинках выбросил из автобуса женщину и разбил ей голову», — сообщила автор поста в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 8 мая на маршруте № 41.

Кондуктор хамил пассажирам в ответ на замечания. На одной из остановок он сцепился с женщиной и вытолкнул ее из салона автобуса. После этого мужчина вернулся в автобус со следами крови, а пострадавшая держалась за голову.

Редакция URA.RU не смогла получить комментарий у представителей перевозчика по имеющемуся номеру телефона. В полиции редакции пояснили, что по данному инциденту было «обращение, зарегистрированное в отделе полиции 1 УМВД России по Кургану».