Лукашенко: командиры ЧВК «Вагнер» будут консультировать белорусскую армию

27 июня 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Помощь от ЧВК «Вагнер» будет неоценима, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Командиры ЧВК Вагнер помогут белорусской армии, рассказав о своем опыте на передовой, тактике и вооружении. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Командиры ЧВК „Вагнер“ приедут к нам и помогут белорусской армии», — передает слова Лукашенко официальный сайт белорусского президента. Лидер Беларуси подчеркнул, что это бесценная информация, которую можно получить от бойцов ЧВК «Вагнер». На встрече с министром обороны Виктором Хрениным Лукашенко заявил, что многие люди «болтают о «Вагнере», не понимая, что Беларусь прагматично подходит к этой ситуации. Лукашенко также заявил, что нечего бояться вагнеровцев, так как Беларусь «держит ухо востро». После подавления вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» выбрать: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Сообщается, что самолет Пригожина уже приземлился в Беларуси.

Командиры ЧВК Вагнер помогут белорусской армии, рассказав о своем опыте на передовой, тактике и вооружении. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Командиры ЧВК „Вагнер“ приедут к нам и помогут белорусской армии», — передает слова Лукашенко официальный сайт белорусского президента. Лидер Беларуси подчеркнул, что это бесценная информация, которую можно получить от бойцов ЧВК «Вагнер». На встрече с министром обороны Виктором Хрениным Лукашенко заявил, что многие люди «болтают о «Вагнере», не понимая, что Беларусь прагматично подходит к этой ситуации. Лукашенко также заявил, что нечего бояться вагнеровцев, так как Беларусь «держит ухо востро». После подавления вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» выбрать: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Сообщается, что самолет Пригожина уже приземлился в Беларуси.