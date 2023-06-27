Reuters: самолет Пригожина приземлился в Беларуси

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, посадка самолета, самолет
Самолет Евгения Пригожина прибыл в Беларусь и России, сообщает Reuters Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина приземлился в Беларуси. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Самолет, связанный с Пригожиным, приземлился в Беларуси», — сообщается в материале агентства. Там добавили, что этот самолет доставил главу ЧВК «Вагнер» в Беларусь через три дня после того, как его вооруженный мятеж завершился. Самолет прибыл в Беларусь из России, заключили в агентстве.

Ночью с 23 июня на 24 июня Евгений Пригожин приказал своей частной армии, насчитывающей 25 тысяч человек, атаковать позиции Минобороны РФ. Армия продвинулась почти до Москвы, оставалось пройти всего 200 километров. В результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, согласованных с президентом России Владимиром Путиным, Пригожин прекратил восстание. Предложение Путина бойцам ЧВК «Вагнер» было подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Переезд Евгения Пригожина в Беларусь может представлять угрозу для этой страны, передает «Ридус».

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Самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина приземлился в Беларуси. Об этом сообщает агентство Reuters. «Самолет, связанный с Пригожиным, приземлился в Беларуси», — сообщается в материале агентства. Там добавили, что этот самолет доставил главу ЧВК «Вагнер» в Беларусь через три дня после того, как его вооруженный мятеж завершился. Самолет прибыл в Беларусь из России, заключили в агентстве. Ночью с 23 июня на 24 июня Евгений Пригожин приказал своей частной армии, насчитывающей 25 тысяч человек, атаковать позиции Минобороны РФ. Армия продвинулась почти до Москвы, оставалось пройти всего 200 километров. В результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, согласованных с президентом России Владимиром Путиным, Пригожин прекратил восстание. Предложение Путина бойцам ЧВК «Вагнер» было подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Переезд Евгения Пригожина в Беларусь может представлять угрозу для этой страны, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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