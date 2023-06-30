Курганский депутат ГД поздравил ветеранов боевых действий

Александр Ильтяков поблагодарил ветеранов боевых действий за защиту страны
Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков поздравил ветеранов боевых действий с праздником. Он поблагодарил за готовность встать на защиту страны.
«Сегодня, 1 июля, в нашей стране отмечается День ветеранов боевых действий. Поздравляю защитников нашей родины. Вы — наша гордость, наши герои!» — поздравил Ильтяков в своем telegram-канале.
Также депутат поблагодарил ветеранов за мужество и отвагу, «готовность встать на защиту безопасности и мира страны». «Желаю здоровья, добра и мира», — написал Ильтяков.
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