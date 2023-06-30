30 июня 2023

Курганский депутат ГД поздравил ветеранов боевых действий

Депутат ГД Ильтяков: ветераны боевых действий — наша гордость
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков поблагодарил ветеранов боевых действий за защиту страны Фото:

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков поздравил ветеранов боевых действий с праздником. Он поблагодарил за готовность встать на защиту страны.

«Сегодня, 1 июля, в нашей стране отмечается День ветеранов боевых действий. Поздравляю защитников нашей родины. Вы — наша гордость, наши герои!» — поздравил Ильтяков в своем telegram-канале.

Также депутат поблагодарил ветеранов за мужество и отвагу, «готовность встать на защиту безопасности и мира страны». «Желаю здоровья, добра и мира», — написал Ильтяков.

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Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков поздравил ветеранов боевых действий с праздником. Он поблагодарил за готовность встать на защиту страны. «Сегодня, 1 июля, в нашей стране отмечается День ветеранов боевых действий. Поздравляю защитников нашей родины. Вы — наша гордость, наши герои!» — поздравил Ильтяков в своем telegram-канале. Также депутат поблагодарил ветеранов за мужество и отвагу, «готовность встать на защиту безопасности и мира страны». «Желаю здоровья, добра и мира», — написал Ильтяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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