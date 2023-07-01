Болельщики российских фигуристок устроили давку на Дне московского спорта

01 июля 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

День Московского спорта проходит в Лужниках Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва В Москве на Дне московского спорта в Лужниках отменили встречу фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой с болельщиками из-за давки после того, как фанаты прорвали ограждения, чтобы увидеть олимпийских чемпионок Анну Щербакову и Алину Загитову. Об этом сообщают организаторы мероприятия. «Уважаемые коллеги, с большим сожалением сообщаем, что вынуждены отменить пресс-подходы с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой», — говорится в заявлении, его приводит ТАСС. После встречи с Щербаковой и Загитовой фанаты провали ограждения. Они ринулись к фигуристкам за автографами. Больше тысячи человек было на мероприятии. Во время давки потерялся один ребенок, его родители в скором времени были найдены. День московского спорта будет отмечаться до 2 июля. Ранее спортсменки выступили на фестивале фигурного катания. Они также провели мастер-классы.

В Москве на Дне московского спорта в Лужниках отменили встречу фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой с болельщиками из-за давки после того, как фанаты прорвали ограждения, чтобы увидеть олимпийских чемпионок Анну Щербакову и Алину Загитову. Об этом сообщают организаторы мероприятия. «Уважаемые коллеги, с большим сожалением сообщаем, что вынуждены отменить пресс-подходы с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой», — говорится в заявлении, его приводит ТАСС. После встречи с Щербаковой и Загитовой фанаты провали ограждения. Они ринулись к фигуристкам за автографами. Больше тысячи человек было на мероприятии. Во время давки потерялся один ребенок, его родители в скором времени были найдены. День московского спорта будет отмечаться до 2 июля. Ранее спортсменки выступили на фестивале фигурного катания. Они также провели мастер-классы.