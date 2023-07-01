Болельщики российских фигуристок устроили давку на Дне московского спорта

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День Московского спорта проходит в Лужниках Фото:

В Москве на Дне московского спорта в Лужниках отменили встречу фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой с болельщиками из-за давки после того, как фанаты прорвали ограждения, чтобы увидеть олимпийских чемпионок Анну Щербакову и Алину Загитову. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Уважаемые коллеги, с большим сожалением сообщаем, что вынуждены отменить пресс-подходы с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой», — говорится в заявлении, его приводит ТАСС. После встречи с Щербаковой и Загитовой фанаты провали ограждения. Они ринулись к фигуристкам за автографами.

Больше тысячи человек было на мероприятии. Во время давки потерялся один ребенок, его родители в скором времени были найдены. День московского спорта будет отмечаться до 2 июля.

Ранее спортсменки выступили на фестивале фигурного катания. Они также провели мастер-классы.

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В Москве на Дне московского спорта в Лужниках отменили встречу фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой с болельщиками из-за давки после того, как фанаты прорвали ограждения, чтобы увидеть олимпийских чемпионок Анну Щербакову и Алину Загитову. Об этом сообщают организаторы мероприятия. «Уважаемые коллеги, с большим сожалением сообщаем, что вынуждены отменить пресс-подходы с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой», — говорится в заявлении, его приводит ТАСС. После встречи с Щербаковой и Загитовой фанаты провали ограждения. Они ринулись к фигуристкам за автографами. Больше тысячи человек было на мероприятии. Во время давки потерялся один ребенок, его родители в скором времени были найдены. День московского спорта будет отмечаться до 2 июля. Ранее спортсменки выступили на фестивале фигурного катания. Они также провели мастер-классы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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