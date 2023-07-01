Болельщики российских фигуристок устроили давку на Дне московского спорта

В Москве на Дне московского спорта в Лужниках отменили встречу фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой с болельщиками из-за давки после того, как фанаты прорвали ограждения, чтобы увидеть олимпийских чемпионок Анну Щербакову и Алину Загитову. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«Уважаемые коллеги, с большим сожалением сообщаем, что вынуждены отменить пресс-подходы с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой», — говорится в заявлении, его приводит ТАСС. После встречи с Щербаковой и Загитовой фанаты провали ограждения. Они ринулись к фигуристкам за автографами.
Больше тысячи человек было на мероприятии. Во время давки потерялся один ребенок, его родители в скором времени были найдены. День московского спорта будет отмечаться до 2 июля.
Ранее спортсменки выступили на фестивале фигурного катания. Они также провели мастер-классы.
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