В Ленобласти полицейский зарезал нового любовника своей бывшей девушки

09 июля 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Стажер уголовного розыска подозревается в убийстве соперника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник полиции в Ленинградской области подозревается в убийстве нового любовника своей бывшей девушки. По предварительной информации, в ночь на 9 июля он проник в квартиру, где жила пара, и зарезал соперника. «28-летний сотрудник 51-го отдела полиции Дмитрий Саяпин в ночь на 9 июля вломился в квартиру на улице Строителей в Кудрово, где его бывшая пассия жила со своим новым парнем. Полицейский сначала избил соперника, после чего несколько раз ударил его ножом. Пострадавший скончался в больнице», — пишет Shot. По информации издания, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. Известно, что он работает стажером в уголовном розыске.

Сотрудник полиции в Ленинградской области подозревается в убийстве нового любовника своей бывшей девушки. По предварительной информации, в ночь на 9 июля он проник в квартиру, где жила пара, и зарезал соперника. «28-летний сотрудник 51-го отдела полиции Дмитрий Саяпин в ночь на 9 июля вломился в квартиру на улице Строителей в Кудрово, где его бывшая пассия жила со своим новым парнем. Полицейский сначала избил соперника, после чего несколько раз ударил его ножом. Пострадавший скончался в больнице», — пишет Shot. По информации издания, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. Известно, что он работает стажером в уголовном розыске.