В Ленобласти полицейский зарезал нового любовника своей бывшей девушки

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Стажер уголовного розыска подозревается в убийстве соперника Фото:

Сотрудник полиции в Ленинградской области подозревается в убийстве нового любовника своей бывшей девушки. По предварительной информации, в ночь на 9 июля он проник в квартиру, где жила пара, и зарезал соперника.

«28-летний сотрудник 51-го отдела полиции Дмитрий Саяпин в ночь на 9 июля вломился в квартиру на улице Строителей в Кудрово, где его бывшая пассия жила со своим новым парнем. Полицейский сначала избил соперника, после чего несколько раз ударил его ножом. Пострадавший скончался в больнице», — пишет Shot.

По информации издания, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. Известно, что он работает стажером в уголовном розыске.

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Сотрудник полиции в Ленинградской области подозревается в убийстве нового любовника своей бывшей девушки. По предварительной информации, в ночь на 9 июля он проник в квартиру, где жила пара, и зарезал соперника. «28-летний сотрудник 51-го отдела полиции Дмитрий Саяпин в ночь на 9 июля вломился в квартиру на улице Строителей в Кудрово, где его бывшая пассия жила со своим новым парнем. Полицейский сначала избил соперника, после чего несколько раз ударил его ножом. Пострадавший скончался в больнице», — пишет Shot. По информации издания, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. Известно, что он работает стажером в уголовном розыске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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