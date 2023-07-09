В Ленобласти полицейский зарезал нового любовника своей бывшей девушки

Стажер уголовного розыска подозревается в убийстве соперника
Сотрудник полиции в Ленинградской области подозревается в убийстве нового любовника своей бывшей девушки. По предварительной информации, в ночь на 9 июля он проник в квартиру, где жила пара, и зарезал соперника.
«28-летний сотрудник 51-го отдела полиции Дмитрий Саяпин в ночь на 9 июля вломился в квартиру на улице Строителей в Кудрово, где его бывшая пассия жила со своим новым парнем. Полицейский сначала избил соперника, после чего несколько раз ударил его ножом. Пострадавший скончался в больнице», — пишет Shot.
По информации издания, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. Известно, что он работает стажером в уголовном розыске.
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