16 июля 2023
15 июля 2023

Экс-главу курганского округа осудили за то, что он обанкротил местное предприятие

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-чиновника оштрафовали на 700 тысяч рублей за банкротство МУП «Притоболье» Фото:

Бывшего главу Притобольного округа (Курганская область) оштрафовали на 700 тысяч рублей за преднамеренное банкротство муниципального предприятия. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Притобольный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы Притобольного района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 700 000 рублей и лишению права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два года», — говорится на сайте ведомства. Приговор не вступил в законную силу.

Установлено, что в период с 2017 по 2018 годы, экс-глава округа, не имея законных оснований, передал в аренду имущество МУП «Притоболье» прямому конкуренту на рынке услуг по теплоснабжению. Общая стоимость здания котельных с оборудованием и теплотрассы составила более 23 млн рублей. Несвоевременные и неполные оплаты арендной платы от коммерческой организации привели к тому, что кредиторская задолженность МУП «Притоболье» резко возросла, что в последствии привело к банкротству предприятия. Муниципальное предприятие не смогло исполнить обязательства на сумму более восьми млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области банкротят муниципальное предприятие, которое занималось теплоснабжением целого округа. Из-за кредиторской задолженности местные власти решили прекратить деятельность МУП «Притоболье», все имущество без торгов было передано потенциальному инвестору — ООО «Энергосервис», а территории округа ввели режим ЧС. Позже ФАС признала, что действия администрации нарушают закон о защите конкуренции. Кроме того, антимонопольщики потребовали вернуть «Притоболью» все имущество, переданное в аренду частной компании. Директор «Энергосервиса» сообщал «URA.RU», что восстановить МУП не представляется возможным, как и найти нового инвестора.

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Бывшего главу Притобольного округа (Курганская область) оштрафовали на 700 тысяч рублей за преднамеренное банкротство муниципального предприятия. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Притобольный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы Притобольного района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 700 000 рублей и лишению права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два года», — говорится на сайте ведомства. Приговор не вступил в законную силу. Установлено, что в период с 2017 по 2018 годы, экс-глава округа, не имея законных оснований, передал в аренду имущество МУП «Притоболье» прямому конкуренту на рынке услуг по теплоснабжению. Общая стоимость здания котельных с оборудованием и теплотрассы составила более 23 млн рублей. Несвоевременные и неполные оплаты арендной платы от коммерческой организации привели к тому, что кредиторская задолженность МУП «Притоболье» резко возросла, что в последствии привело к банкротству предприятия. Муниципальное предприятие не смогло исполнить обязательства на сумму более восьми млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области банкротят муниципальное предприятие, которое занималось теплоснабжением целого округа. Из-за кредиторской задолженности местные власти решили прекратить деятельность МУП «Притоболье», все имущество без торгов было передано потенциальному инвестору — ООО «Энергосервис», а территории округа ввели режим ЧС. Позже ФАС признала, что действия администрации нарушают закон о защите конкуренции. Кроме того, антимонопольщики потребовали вернуть «Притоболью» все имущество, переданное в аренду частной компании. Директор «Энергосервиса» сообщал «URA.RU», что восстановить МУП не представляется возможным, как и найти нового инвестора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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